Республіканська партія здобула більшість у Сенаті США, - АР
Уперше за чотири роки Республіканська партія здобувала більшість у Сенаті США за результатами виборів до верхньої палати Конгресу
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що це сталось після того, як сенатор Деб Фішер забезпечив собі переобрання в штаті Небраска.
"Здобувши принаймні 51 місце в Сенаті, республіканці вперше за чотири роки повернуть собі контроль над палатою. Це дає партії головний центр влади у Вашингтоні та важливу владу для затвердження кабінету наступного президента, а також будь-якого судді Верховного суду", - йдеться у повідомленні.
Сенатори від Республіканської партії шукають шляхи продовження скорочення податків, які були прийняті під час першого терміну Дональда Трампа, а також спрямування коштів на посилення заходів з безпеки кордонів.
Як повідомляли The New York Times і Голос Америки, крім президентських виборів 5 листопада американці також обирають конгресменів. Переобираються 34 зі 100 сенаторів та усі 435 законодавці у Палаті представників. Демократи зараз контролюють більшість в Сенаті, республіканці - у Палаті представників.
"Республіканці, які зараз мають меншість в Сенаті, сподіваються, що ці вибори принесуть їм контроль над цією палатою Конгресу США. Наразі демократи мають 51 голос в Сенаті, а республіканці - 49", - пише Голос Америки.
Натомість партія, яка отримає більшість з обох боків Капітолійського пагорба, матиме більше можливостей для реалізації власного порядку денного, незалежно від того, хто перебуває в Білому домі.
Як пише ВВС, за прогнозами, республіканці збережуть контроль над місцем у Сенаті у Флориді.
- У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
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