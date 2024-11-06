Республіканська партія здобула більшість у Сенаті США, - АР

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що це сталось після того, як сенатор Деб Фішер забезпечив собі переобрання в штаті Небраска.

"Здобувши принаймні 51 місце в Сенаті, республіканці вперше за чотири роки повернуть собі контроль над палатою. Це дає партії головний центр влади у Вашингтоні та важливу владу для затвердження кабінету наступного президента, а також будь-якого судді Верховного суду", - йдеться у повідомленні.

Сенатори від Республіканської партії шукають шляхи продовження скорочення податків, які були прийняті під час першого терміну Дональда Трампа, а також спрямування коштів на посилення заходів з безпеки кордонів.

Як повідомляли The New York Times і Голос Америки, крім президентських виборів 5 листопада американці також обирають конгресменів. Переобираються 34 зі 100 сенаторів та усі 435 законодавці у Палаті представників. Демократи зараз контролюють більшість в Сенаті, республіканці - у Палаті представників.

"Республіканці, які зараз мають меншість в Сенаті, сподіваються, що ці вибори принесуть їм контроль над цією палатою Конгресу США. Наразі демократи мають 51 голос в Сенаті, а республіканці - 49", - пише Голос Америки.

Натомість партія, яка отримає більшість з обох боків Капітолійського пагорба, матиме більше можливостей для реалізації власного порядку денного, незалежно від того, хто перебуває в Білому домі.

Як пише ВВС, за прогнозами, республіканці збережуть контроль над місцем у Сенаті у Флориді.