Reuters: 14 танкерів із російською нафтою "застрягли" біля Південної Кореї через санкції
Біля узбережжя Південної Кореї впродовж кількох тижнів стоять 14 танкерів, завантажених 10 мільйонами барелів російської сирої нафти сорту "Сокіл". Вони досі не продані через санкції США та проблеми з оплатою
Про це пише Reuters.
Зазначається, що труднощі з продажем сорту "Сокіл" є однією з найбільш серйозних проблем, з якими зіткнулася Росія після введення санкцій Заходом.
Натомість обсяги нафти у танкерах, які сягають 1,3 мільйона метричних тонн, відповідають більш ніж місячному видобутку проєкта "Сахалин-1", колись головного підприємства американської компанії Exxon Mobil, яке пішло з Росії після повномасштабного вторгнення. Обсяг, що зберігається в танкерах, відповідає 45-денному видобутку з "Сахалина-1, що в середньому становить 220 тис. барелів на день.
У США заявили, що прагнуть зменшити завдяки санкціям доходи президента РФ Володимира Путіна та ресурсів для його воєнної машини, але при цьому обмежувальні заходи не повинні порушити потоки російських енергоносіїв на світові ринки.
Минулого року США запровадили санкції проти кількох суден і компаній, які займалися транспортуванням нафти Sokol. Тому станом на п'ятницю, 26 січня, 14 суден "застрягли" біля південнокорейського порту Йосу, зокрема 11 суден Aframax і три нафтоперевізники VLCC.
- Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезенням російської нафти.
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