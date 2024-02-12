Reuters: Кірбі підвищать до радника Білого дому

Про це пише Reuters із посиланням на неназваного американського політика.

Зазначається, що Кірбі відповідатиме за координацію комунікацій із питань національної безпеки у різних відомствах.

Посадовець очолить окрему групу пресслужби Ради національної безпеки, яка продовжить свою щоденну пресоперацію, як зазвичай.

Старша радниця президента США Джо Байдена Аніта Данн зазначила, що "десятиліття досвіду Кірбі у сфері національної безпеки на високому рівні і його чітке стратегічне бачення роблять його дуже цінним комунікатором і радником у цій команді".