РФ і Білорусь розпочали у Мінську спільні військові тренування
У вівторок, 14 січня, у Мінську стартували спільні військові тренування збройних сил Білорусі та Росії, під час яких опрацьовується один із варіантів застосування угруповань військ під час спільних дій
Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.
"З 14 по 16 січня на стаціонарних пунктах управління представники збройних сил Білорусі та Росії опрацюють один із варіантів застосування угруповань військ (сил) під час спільних дій", - йдеться у дописі.
Так, темою тренування є "Ухвалення рішення на застосування РГВ(С) в інтересах забезпечення воєнної безпеки союзної держави".
Зазначається, о такі тренування є складовою частиною комплексу заходів із підготовки до спільного стратегічного навчання "Захід-2025", яке пройде у 2025 році на території Білорусі.
- 8 січня Білорусь почала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною.
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