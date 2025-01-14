РФ і Білорусь розпочали у Мінську спільні військові тренування

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

"З 14 по 16 січня на стаціонарних пунктах управління представники збройних сил Білорусі та Росії опрацюють один із варіантів застосування угруповань військ (сил) під час спільних дій", - йдеться у дописі.

Так, темою тренування є "Ухвалення рішення на застосування РГВ(С) в інтересах забезпечення воєнної безпеки союзної держави".

Зазначається, о такі тренування є складовою частиною комплексу заходів із підготовки до спільного стратегічного навчання "Захід-2025", яке пройде у 2025 році на території Білорусі.