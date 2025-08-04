РФ і Китай проводять спільні навчання в Японському морі

Про це повідомляє Reuters із посиланням на командування Тихоокеанського флоту РФ.

Зазначається, що російські та китайські судна рухаються спільним загоном, до якого входять великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці.

У навчаннях також беруть участь дизель-електричні підводні човни обох країн, а також китайське рятувальне судно для підводних човнів.

Повідомляється, що під час навчань моряки проводитимуть артилерійські стрільби, відпрацьовуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також вдосконалюватимуть спільні пошуково-рятувальні операції на морі.

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Маневри є частиною навчань під назвою Морська взаємодія-2025. Вони мають завершитися у вівторок, 5 серпня.