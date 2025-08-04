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Оборона та безпека
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РФ і Китай проводять спільні навчання в Японському морі

Катерина Ганжа
4 серпня, 2025 понедiлок
01:31
Світ росія Китай флот

Військово-морські сили Росії та Китаю розпочали артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі у рамках запланованих спільних маневрів

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на командування Тихоокеанського флоту РФ. 

Зазначається, що російські та китайські судна рухаються спільним загоном, до якого входять великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці.

У навчаннях також беруть участь дизель-електричні підводні човни обох країн, а також китайське рятувальне судно для підводних човнів. 

Повідомляється, що під час навчань моряки проводитимуть артилерійські стрільби, відпрацьовуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також вдосконалюватимуть спільні пошуково-рятувальні операції на морі.

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Маневри є частиною навчань під назвою Морська взаємодія-2025. Вони мають завершитися у вівторок, 5 серпня.

  • Попередньо речник міноборони КНР повідомляв, що Військово-морські сили Китаю та Росії у серпні проведуть спільні щорічні навчання в акваторії Японського моря поблизу Владивостока. 
Теги:
Новини
Росія
Китай
військові
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