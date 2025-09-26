РФ має намір припинити співпрацю зі структурою ОБСЄ, що займається моніторингом виборів, - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Таку ідею запропонувала голова Центрвиборчкому РФ Елла Памфілова, а Володимир Путін пообіцяв "подумати".

В ЦПД зауважили, що насправді Кремль давно проводить "вибори" без міжнародних спостерігачів. Востаннє представники ОБСЄ були присутні на президентських виборах у Росії 2018 року. У 2021 році їх не допустили, пославшись на пандемію, а надалі запрошення більше не надходили.

"Якщо Росія офіційно вийде з цієї структури, вона позбудеться навіть формальних зобов’язань дотримуватися демократичних стандартів. Хоча уже ні в кого немає сумнівів, що вибори у РФ є лише декорацією, покликаною створити видимість легітимності для Путіна та його соратників", - наголосили в ЦПД.

Цей крок є черговим проявом згортання демократичних інститутів у РФ. Раніше Москва вже відмовилася від участі в Європейській конвенції проти катувань, фактично знімаючи з себе міжнародні зобов’язання у сфері прав людини.