РФ має намір припинити співпрацю зі структурою ОБСЄ, що займається моніторингом виборів, - ЦПД
Росія планує припинити співпрацю з Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), яке займається моніторингом виборів і відправляє міжнародних спостерігачів
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Таку ідею запропонувала голова Центрвиборчкому РФ Елла Памфілова, а Володимир Путін пообіцяв "подумати".
В ЦПД зауважили, що насправді Кремль давно проводить "вибори" без міжнародних спостерігачів. Востаннє представники ОБСЄ були присутні на президентських виборах у Росії 2018 року. У 2021 році їх не допустили, пославшись на пандемію, а надалі запрошення більше не надходили.
"Якщо Росія офіційно вийде з цієї структури, вона позбудеться навіть формальних зобов’язань дотримуватися демократичних стандартів. Хоча уже ні в кого немає сумнівів, що вибори у РФ є лише декорацією, покликаною створити видимість легітимності для Путіна та його соратників", - наголосили в ЦПД.
Цей крок є черговим проявом згортання демократичних інститутів у РФ. Раніше Москва вже відмовилася від участі в Європейській конвенції проти катувань, фактично знімаючи з себе міжнародні зобов’язання у сфері прав людини.
- У травні посадовці РФ почали готувати населення до чергової зміни конституції, яка, ймовірно, ще більше посилить повноваження нелегітимного президента Володимира Путіна.
