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РФ обере зручний момент для наступного удару, якщо Україна не стане членом НАТО та ЄС, - американський експерт Фрід

Тетяна Нижник
14 вересня, 2024 субота
14:00
Світ НАТО

Стабільність у Європі залежить від того, чи стане Україна частиною ЄС і НАТО

Зміст

Таку думку висловив екскоординатор Держдепу США з питань санкційної політики Деніел Фрід в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Ми, колективний Захід, маємо готуватися до посилення безпеки України, щоб після завершення цієї фази війни Росія не мала спокуси знову розпочати агресію. Зараз, щоб приєднатися до Європейського Союзу, Україна повинна відповідати вимогам ЄС. Для вступу до НАТО потрібна домовленість щодо того, як Альянс може допомогти Україні захищати себе. Ми на Заході повинні усвідомити, що стабільність у Європі залежить від того, чи стане Україна частиною нашої спільноти. Якщо цього не відбудеться, Росія обере зручний момент для свого наступного удару", - зазначив він.

Фрід вважає, що Україна не повинна залишатися в сірій зоні — зоні небезпеки по той бік лінії фронту, поза межами НАТО та Європейського Союзу. Сірі зони — це зелене світло для подальшої агресії Путіна.

"В 90-х роках НАТО вирішило прийняти нових членів з-поміж колишніх країн-сателітів Варшавського договору, які відновили свою незалежність. Це рішення ухвалили, тому що було розуміння, що сіра зона — це не зона стабільності, а вічна спокуса для російської агресії. Звичайно, це вимагатиме зусиль від самих українців. Автоматичного права на членство в ЄС не існує — Україна повинна відповідати його вимогам. Але я вірю, що після війни український народ наполягатиме на трансформаціях, які будуть гідними їхніх величезних жертв. Вони захочуть побудувати європейську Україну, і я впевнений, що українці зможуть цього досягти. Ми ж повинні допомогти Україні досягнути цієї мети. Її майбутнє має бути пов'язане з НАТО та Європейським Союзом. А що стосується майбутнього Росії, то воно повинно залежати від вибору російського народу", - сказав американський експерт.

Цього року може відбутися другий форум, присвячений Формулі миру. За словами Фріда, цілком можливо, що там Україна досягне ще більшого прогресу, ніж на саміті миру у Швейцарії.

"Прогрес можна визначити як об'єднання значної кількості країн для підтримки максимально можливої кількості узгоджених українських позицій. Не знаю, як виглядатиме угода про припинення війни. Не мені про це говорити, оскільки я американець. Якими будуть умови – вирішувати українцям. Я не знаю, як закінчиться ця війна, але вона точно не закінчиться тим, що над Києвом замайорить російський прапор. Цей момент Путін вже упустив",- резюмував він.

  • Нагадаємо, 13 вересня Путін заявив, що дозвіл бити по території РФ західною далекобійною зброєю"змінить природу конфлікту" та означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
військові
російська армія
окупанти
НАТО
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
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