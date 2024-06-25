РФ планує підписати договір про співпрацю з Іраном, - МЗС Росії
Кремль планує "у найближчому майбутньому" підписати договір про всеосяжну співпрацю з Іраном
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка.
Руденко зазначив, що Росія планує підписати угоду найближчим часом, оскільки робота над текстом близька до завершення, всі формулювання знайдено.
Нагадаємо, що 26 квітня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів зустріч з іранським колегою Мохаммадом Аштіані, під час якої заявив про готовність Москви розширити військове співробітництво з Тегераном.
Наприкінці травня стало відомо, що Іран вперше поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5 для ударів по Україні.
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