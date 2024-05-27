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Головна Війна з Росією Іран почав постачати Росії нові керовані авіабомби Qaem-5, - Bild

Іран почав постачати Росії нові керовані авіабомби Qaem-5, - Bild

27 травня, 2024 понедiлок
22:28
Війна з Росією Іран Росія

Іран вперше поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5 для ударів по Україні

Зміст

Про це повідомляє експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репке, коментуючи відеозапис із Курської області.

Зазначається, що напередодні там розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6, який ніс на борту нові іранські керовані авіабомби Qaem-5.

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У самому Ірані їх поставили на озброєння лише 2019 року, каже експерт. На його думку, дрон повинен був атакувати Сумську область України, але з невідомої причини впав.

Раніше ЗС РФ не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами Репке, їх використання свідчить про "новий рівень" військової співпраці Тегерана та Москви.

  • Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд заявив, що США стурбовані повідомленнями про те, що Росія прагне закупити балістичні ракети в Ірану.
Теги:
Росія
зброя
російська армія
Іран
Військові новини
Авіація
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