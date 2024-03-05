РФ проникла у коло високопосадовців Євросоюзу, - розвідки західних країн

Про це повідомляє Politico.

За даними розвідки, громадянин Сербії Новіца Антіч є активним "агентом впливу" Федеральної служби безпеки Росії, відомої як ФСБ.

Згідно з документами, у жовтні 2023 року Антіч зустрічався з європейськими чиновниками в Брюсселі, зокрема, з членами Європейського парламенту.

Серед них - німецька депутатка від "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, італійська депутатка від "соціалістів і демократів" Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Владімір Більчик.

Однак у звіті розвідки зазначається, що немає жодних ознак того, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про зв'язки Антіч з ФСБ.

Окрім цього, Антіч, очільник Сербської військової профспілки, зустрілася з представниками профспілок EUROMIL та EPSU, які представляють інтереси військовослужбовців та працівників державних служб в Європейському Союзі.

Антіч тісно співпрацює зі співробітником ФСБ В'ячеславом Калініним, громадянином Росії та головним редактором Veteran News, медіасайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил.

У розділі "Про нас" на сайті зазначено, що Veteran News є "інформаційним партнером" ФСБ і міністерства оборони Росії, а також інших силових відомств РФ.

Калінін запросив Антіч до Росії для зустрічі з вищим російським військовим керівництвом у 2019-2020 роках. Їхня початкова мета полягала у впливі на сербське громадянське суспільство, але згодом вони розширили сферу своєї діяльності, включивши до неї європейські профспілкові та ветеранські організації, а в останні місяці - і членів Європейського парламенту.

У розвідці додали, що Калінін вербував й інших людей, не уточнюючи, скільки й у яких країнах.

Зокрема, Антіч використовував свою роль керівника військового союзу Сербії для критики президента Александара Вучича та вищого керівництва збройних сил країни.

"Вони використовували кожну можливість для просування російської пропаганди, пов'язаної з війною в Україні", - йдеться у повідомленні, посилаючись на зустрічі в Сербії та країнах ЄС.

Наразі Антіч перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями.