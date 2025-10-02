Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ РФ відновила постачання бензину з Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки

РФ відновила постачання бензину з Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки

Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
12:23
Світ бензин

На тлі "високого попиту та позапланових зупинок нафтопереробних заводів" у Росії відновилися поставки бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу

Зміст

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України. 

Зазначається, що поставки відновилися після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року.

"За період із липня по вересень 2025 року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів – на 36 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168 % порівняно з серпнем, дизельного пального – на 83 %", - зазначили в СЗР.

Читайте також: У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу

Паралельно Росія і Білорусь продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері.

Повідомляється, що на виставці "ІННОПРОМ. Білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек" (виробник автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики) підписало контракт із російським Тульським патронним заводом.

Офіційно йдеться про "контракт на постачання продукції цивільного призначення". Водночас раніше неодноразово повідомлялося, що "Кідма тек" працює саме на військові потреби. Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями.

"Москва дедалі активніше змушує Мінськ підтримувати російську економіку та оборонний сектор, використовуючи білоруські ресурси для покриття власних критичних потреб", - наголошують у Службі зовнішньої розвідки.

  • Раніше у соцмережах з’явилася інформація, що жителі АР Крим мають серйозні проблеми з придбанням пального для автомобілів. 
Теги:
Новини
Росія
Білорусь
Економіка
Ґрета Тунберг
Автор Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Тайвань нафта
Автор Олександр Калініченко
1 жовтня, 2025 середа
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 жовтня
12:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС планує створити "дронову стіну", а у вересні просування російських військ в Україні сповільнилося. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
12:05
OPINION
Постпутін і анатомія 90-х. Або коли ми перестали бути Росією
11:52
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув у Копенгаген на саміт Євроспільноти та зустрівся з премʼєрами Данії й Норвегії
11:41
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є знеструмлення у кількох областях: стан енергосистеми 2 жовтня
11:34
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
11:28
"Шахтар"
"Абердін" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
11:26
Готували підрив військових на замовлення ворога: СБУ затримала подружжя одеситів
11:10
Ексклюзив
Вовчанськ
Скоро стане легше виявляти ворога, зможемо знищити більше штурмових груп, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:55
Аналітика
ракети США, зброя
Яку зброю нам критично важливо отримати від Сполучених Штатів
10:52
Ексклюзив
Tomahawk
"Не більше, ніж PR-акція": військовий оглядач Пехньо про можливість Україні отримати ракети Tomahawk та Barracuda
10:31
Дональд Трамп
Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії, - WSJ
10:28
"Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" - "Крістал Пелес": де та коли дивитися стартовий матч киян у Лізі конференцій
10:00
OPINION
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
09:42
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Все більше війна переходить у режим віддаленого керування, - військовий "Хартії" "Друїд"
09:33
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:19
сили ППО
Сили ППО знешкодили 53 із 86 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:03
Партизани розвідали Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
08:45
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"
08:35
Ексклюзив
військовий облік
Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмів
08:06
OPINION
Що відбувається з економікою і фінансами Росії
07:55
Інфографіка
Ілля Забраний та Ферран Торрес (ліворуч), "Барселона" - ПСЖ
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
07:39
G7
Міністри фінансів G7 домовилися про спільні кроки для посилення тиску на Росію
07:30
Огляд
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 12 артсистем і 2 бронемашини
06:45
Ілон Маск
Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $500 млрд
06:15
Прапор США
США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму: деталі
05:50
Ґрета Тунберг
Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг
01:23
Оновлено
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
00:58
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" противника, - Сирський
00:19
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є постраждалі, серед яких – дитина
00:06
Оновлено
Чорнобильська АЕС
Атака РФ по енергетиці: на Чорнобильській АЕС без електропостачання перебував конфайнмент, на Чернігівщині запровадили графіки відключень
00:00
Ексклюзив
Розумний
У Польщі пробуджується націоналізм, - політексперт Розумний
2025, середа
1 жовтня
23:19
Ексклюзив
Чалий
Потрібен сигнал Путіну від ЄС щодо підтримки України в затяжній війні, - дипломат Чалий
22:43
Франція
Франція затримала танкер "тіньового флоту" РФ: з нього могли запускати дрони у повітряний простір Данії
21:40
Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією
21:23
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Україна намагається рухатися вперед, але водночас гальмує багато процесів": нардеп Осадчук про євроінтеграцію
21:11
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 10 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
20:48
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
20:02
OPINION
Гегсет і генеральські бороди
Більше новин
