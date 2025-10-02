РФ відновила постачання бензину з Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки
На тлі "високого попиту та позапланових зупинок нафтопереробних заводів" у Росії відновилися поставки бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу
Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що поставки відновилися після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року.
"За період із липня по вересень 2025 року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів – на 36 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168 % порівняно з серпнем, дизельного пального – на 83 %", - зазначили в СЗР.
Читайте також: У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу
Паралельно Росія і Білорусь продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері.
Повідомляється, що на виставці "ІННОПРОМ. Білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек" (виробник автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики) підписало контракт із російським Тульським патронним заводом.
Офіційно йдеться про "контракт на постачання продукції цивільного призначення". Водночас раніше неодноразово повідомлялося, що "Кідма тек" працює саме на військові потреби. Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями.
"Москва дедалі активніше змушує Мінськ підтримувати російську економіку та оборонний сектор, використовуючи білоруські ресурси для покриття власних критичних потреб", - наголошують у Службі зовнішньої розвідки.
- Раніше у соцмережах з’явилася інформація, що жителі АР Крим мають серйозні проблеми з придбанням пального для автомобілів.
