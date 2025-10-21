Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
РФ втрачає найбільшого покупця: ЄС до кінця 2027 року повністю відмовиться від поставок російського газу

Зіновія Воронович
21 жовтня, 2025 вiвторок
07:49
Світ термінал у Свіноуйсьце

Країни Європейського союзу, які на сьогодні імпортують з РФ газу приблизно на понад 730 млн євро щомісяця, до 1 січня 2028 року мають повністю відмовитись від поставок з РФ

Зміст

Міністри енергетики країн Європейського союзу 20 жовтня схвалили проєкт регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу.

"Цей регламент є центральним елементом дорожньої карти ЄС REPowerEU щодо припинення залежності від російської енергії після того, як Росія перетворила постачання газу на зброю та неодноразові перебої з постачанням газу до ЄС, що мало значний вплив на європейський енергетичний ринок", – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Нові контракти буде заборонено укладати уже з 1 січня 2026

Запропонований регламент запроваджує обов'язкову поетапну заборону на імпорт як трубопровідного газу, так і зрідженого природного газу з Росії, з повною забороною, яка застосовуватиметься з 1 січня 2028 року.

Імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року, зберігаючи при цьому перехідний період для чинних контрактів. Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть продовжуватися до 17 червня 2026 року, тоді як довгострокові контракти можуть діяти до 1 січня 2028 року.

Також передбачено додаткові механізми моніторингу та оповіщення, щоб запобігти потраплянню російського газу до ЄС за транзитними процедурами (тобто газу, що проходить через ЄС в інші країни).

Наразі текст регламенту остаточно не затверджений. Голова Ради розпочне переговори з Європейським парламентом з метою узгодження остаточного тексту регламенту після того.

Які країни ЄС досі купують російський газ

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), ЄС досі входить у п’ятірку найбільших покупців російських вуглеводнів – після Китаю, Індії та Туреччини. При цьому, якщо трійка найбільших імпортерів імпортує насамперед нафту та нафтопродукти, то ЄС є найбільшим покупцем російського газу.

Скажімо, у вересні 2025 ЄС викупив половину загального обсягу експорту зрідженого природного газу Росії (далі йдуть Китай – 22% та Японія – 18%), а також 35% російського трубопровідного газу (Китай купив 30% та Туреччина 29%). Загалом у вересні ЄС придбав газу у РФ на 743 млн євро та сирої нафти на 311 млн євро.

При цьому зріджений газ в РФ купують насамперед Франція, Бельгія та Нідерланди, тоді як трубопровідний газ та сиру нафту – Угорщина та Словаччина. Безперечним лідером з закупівель російських вуглеводнів у Європі є Угорщина, яка придбала нафти і газу майже на 400 млн євро у вересні. При цьому саме Угорщина та Словаччина найбільше пручаються забороні на закупівлі нафти та газу в РФ. 

Країни Європи, які у вересні купували російський газ і нафту, фото: CREA

 

Водночас за даними Ради ЄС, з 2022 року країни Європи значно скоротили залежність від російських енергоносіїв. Зокрема, якщо на 2021 рік на РФ припадало 45% поставок газу до Європи, то на 2025 ця частка скоротилась до 13%.  Цього вдалось досягти шляхом збільшення поставок газу з Норвегії, США, а також суттєвого (на 18%) скорочення споживання.

