РФ задіяла в Україні майже всі свої сухопутні сили, - Столтенберг
Російська Федерація задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України. Тому країни - члени НАТО зараз не відчувають військової загрози для себе з боку РФ
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі на пресконференції, повідомляє Укрінформ.
"Фінляндія зараз знаходиться у безпеці більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору, – ред.): один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", - сказав генсек Альянсу, коментуючи провокаційні заяви РФ і її погрози щодо нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.
Водночас він акцентував, що союзники НАТО будуть стежити за ситуаціями та діями Росії. Столтенберг наголосив, що організація спроможна захистити будь-якого свого члена і виконує це завдання 75 років поспіль.
- 10 лютого повідомлялося, що Столтенберг побоюється можливого поширення російської агресії на інші країни. Тому він закликав готуватися до десятиліть конфронтації з Росією.
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