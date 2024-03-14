РФ задіяла в Україні майже всі свої сухопутні сили, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"Фінляндія зараз знаходиться у безпеці більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору, – ред.): один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", - сказав генсек Альянсу, коментуючи провокаційні заяви РФ і її погрози щодо нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.

Водночас він акцентував, що союзники НАТО будуть стежити за ситуаціями та діями Росії. Столтенберг наголосив, що організація спроможна захистити будь-якого свого члена і виконує це завдання 75 років поспіль.