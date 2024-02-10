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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до десятиліть конфронтації з РФ

Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до десятиліть конфронтації з РФ

10 лютого, 2024 субота
09:20
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побоюється можливого поширення російської агресії на інші країни. Тому він закликав готуватися до десятиліть конфронтації з Росією

Про це пише ntv.

За його словами, НАТО має підготуватися до можливості конфронтації з Росією, яка триватиме десятиліття. Він наголосив, що НАТО "не шукає війни з Росією", проте вони повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями. Також він вкотре закликав союзників швидше розвивати збройову промисловість.

"Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Найкращий захист зараз - підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО. Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру", - сказав він.

Також генсек попередив, що президент Росії готує економіку своєї країни до тривалої війни: "Оскільки Росія спрямовує всю свою економіку на війну, ми також повинні зробити більше для нашої безпеки".

  • 16 грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що європейським країнам слід забезпечити кращу обороноздатність, адже до кінця десятиліття можуть з'явитися нові військові загрози.
  • 19 січня у НАТО закликали цивільних мешканців Заходу готуватися до війни з РФ.
  • 24 січня начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що в разі війни з Росією громадяни мають бути готовими служити в армії.
  • 5 лютого міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ситуація у світі досить напружена, країна припускає ймовірність нападу Росії на країни НАТО, зокрема на Польщу.

Теги:
Росія
російська армія
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
Військові новини
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