Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до десятиліть конфронтації з РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побоюється можливого поширення російської агресії на інші країни. Тому він закликав готуватися до десятиліть конфронтації з Росією
Про це пише ntv.
За його словами, НАТО має підготуватися до можливості конфронтації з Росією, яка триватиме десятиліття. Він наголосив, що НАТО "не шукає війни з Росією", проте вони повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями. Також він вкотре закликав союзників швидше розвивати збройову промисловість.
"Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Найкращий захист зараз - підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО. Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру", - сказав він.
Також генсек попередив, що президент Росії готує економіку своєї країни до тривалої війни: "Оскільки Росія спрямовує всю свою економіку на війну, ми також повинні зробити більше для нашої безпеки".
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