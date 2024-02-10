Столтенберг вважає, що НАТО має готуватися до десятиліть конфронтації з РФ

Про це пише ntv.

За його словами, НАТО має підготуватися до можливості конфронтації з Росією, яка триватиме десятиліття. Він наголосив, що НАТО "не шукає війни з Росією", проте вони повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями. Також він вкотре закликав союзників швидше розвивати збройову промисловість.

"Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Найкращий захист зараз - підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО. Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру", - сказав він.

Також генсек попередив, що президент Росії готує економіку своєї країни до тривалої війни: "Оскільки Росія спрямовує всю свою економіку на війну, ми також повинні зробити більше для нашої безпеки".