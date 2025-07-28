РФ запустила прямі авіасполучення з КНДР

Про це повідомляє Bloomberg.

Рейси до КНДР виконуватиме авіакомпанія Nordwind раз на місяць. Водночас північнокорейська компанія Air Koryo забезпечує переліт пасажирів між Пхеньяном та Владивостоком.

"Дві країни поглиблюють співпрацю після підписання військового договору минулого року, щоб розширити своє стратегічне партнерство в умовах зростаючих міжнародних санкцій", – наголошує інформаційне агентство, зазначаючи, що спільне авіасполучення є ознакою поглиблення звʼязків РФ і КНДР.