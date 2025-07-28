РФ запустила прямі авіасполучення з КНДР
Росія ввечері 27 липня запустила перший прямий пасажирський авіарейс до Північної Кореї
Про це повідомляє Bloomberg.
Рейси до КНДР виконуватиме авіакомпанія Nordwind раз на місяць. Водночас північнокорейська компанія Air Koryo забезпечує переліт пасажирів між Пхеньяном та Владивостоком.
"Дві країни поглиблюють співпрацю після підписання військового договору минулого року, щоб розширити своє стратегічне партнерство в умовах зростаючих міжнародних санкцій", – наголошує інформаційне агентство, зазначаючи, що спільне авіасполучення є ознакою поглиблення звʼязків РФ і КНДР.
- Раніше повідомлялось, що Північна Корея може розгорнути додаткові військові підрозділи на боці Росії вже в липні-серпні 2025 року на тлі глибшої військово-технічної співпраці між Пхеньяном і Москвою.
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