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"РФ застосує ядерну зброю проти Франції, якщо НАТО введе війська в Україну": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 8 травня

8 травня, 2024 середа
15:04
Світ фейкові новини, fake news
Зміст

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 8 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція. 

Маніпуляція: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер в інтерв'ю американському колумністу Ендрю Наполітано заявив: "Росія готується до навчань із застосування тактичної ядерної зброї в Південному військовому окрузі. Це означає, що якщо війська НАТО будуть дислоковані (в Україну, – ред.), тому що українська армія розвалюється, і Макрон сказав, що це його червона лінія... росіяни вб'ють їх, але потім вони застосують ядерну зброю проти Франції".

Спростування: Це частина риторики кремля в рамках ядерного шантажу Росії. Такі заяви є реакцією пропагандистів на прийняття західними партнерами рішучих дій та рішень щодо допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Ворог розуміє, що підтримка країн-союзників є невід'ємною частиною досягнення Україною перемоги над Росією, тому намагається залякати західних партнерів ядерним шантажем і таким чином змусити їх перестати постачати зброю Україні.

Дезінформація: Американський журналіст Клейтон Морріс у своєму подкасті Redacted заявив: "Якщо ви послухаєте корпоративні медіа або адміністрацію Байдена, то почуєте часто повторювану фразу "неспровокована війна Росії в Україні". Вона настільки часто використовується як частина пропаганди, що люди починають в неї вірити. Її повторюють усі провідні медіа, хоча насправді це неправда". 
 
Спростування: Насправді вторгнення Росії в Україну було не спровоковане, а зумовлене імперіалістичними амбіціями Москви та страхом втратити контроль над Україною через її європейську інтеграцію.

  • Раніше у РФ заявили, якщо президент Франції Емманюель Макрон відправить війська в Україну, то вони будуть розглядатися російськими військовими як законні цілі. 
Теги:
Україна
Росія
Франція
ядерна зброя
Джо Байден
Війна з Росією
фейк
Емманюель Макрон
НАТО
США
ядерна війна
ядерна небезпека
ядерна бомба
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