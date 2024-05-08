"РФ застосує ядерну зброю проти Франції, якщо НАТО введе війська в Україну": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 8 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.

Маніпуляція: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер в інтерв'ю американському колумністу Ендрю Наполітано заявив: "Росія готується до навчань із застосування тактичної ядерної зброї в Південному військовому окрузі. Це означає, що якщо війська НАТО будуть дислоковані (в Україну, – ред.), тому що українська армія розвалюється, і Макрон сказав, що це його червона лінія... росіяни вб'ють їх, але потім вони застосують ядерну зброю проти Франції".

Спростування: Це частина риторики кремля в рамках ядерного шантажу Росії. Такі заяви є реакцією пропагандистів на прийняття західними партнерами рішучих дій та рішень щодо допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Ворог розуміє, що підтримка країн-союзників є невід'ємною частиною досягнення Україною перемоги над Росією, тому намагається залякати західних партнерів ядерним шантажем і таким чином змусити їх перестати постачати зброю Україні.

Дезінформація: Американський журналіст Клейтон Морріс у своєму подкасті Redacted заявив: "Якщо ви послухаєте корпоративні медіа або адміністрацію Байдена, то почуєте часто повторювану фразу "неспровокована війна Росії в Україні". Вона настільки часто використовується як частина пропаганди, що люди починають в неї вірити. Її повторюють усі провідні медіа, хоча насправді це неправда".



Спростування: Насправді вторгнення Росії в Україну було не спровоковане, а зумовлене імперіалістичними амбіціями Москви та страхом втратити контроль над Україною через її європейську інтеграцію.