"Рішення можуть бути наступного тижня": посолка ЄС Матернова про заморожені активи РФ

Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
22:15
Світ Україна ЄС

Європейський Союз використовує гроші із заморожених активів Росії на зброю для України

Зміст

Про це розповіла посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в етері Еспресо. 

"Я повністю погоджуюся з тим, що Російська Федерація порушила будь-яке законодавство, яке взагалі існує в Міжнародному праві, і я не думаю, що щодо цього виникнуть якісь питання, що ми зробили одразу після того, як почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, ми заморозили російські активи і помістили їх на окремі рахунки. Всі країни G7 це зробили і більшість з цих активів знаходиться в Європі. І далі в 2024 році ми почали використовувати депозити по цим позикам. І ми таким чином надавали Україні зброю. Тобто таким чином за рахунок у Російській Федерації ми забираємо на озброєння і 1,5 мільярдів цих активів зараз проходять по данській моделі і вони йдуть напряму в оборонний сектор України. То ж це те, що зараз уже впроваджується", - сказала вона. 

Катаріна Матернова сподівається, що наступного вже тижня будуть подальші рішення щодо російських активів. 

"Якщо говорити про те, що відбувається зараз, то ми говоримо про використання активів як таких для того, щоб дати суттєву позику за рахунок цих активів, які будуть підтримуватись країнами-членами Європейського Союзу. Позика, яка має виплачуватися тільки з репарацій Російської Федерації. Якщо немає репарацій Російської Федерації, то в такому разі нічого не потрібно виплачувати. Ось така ідея цієї позики і зараз відбувається велике обговорення щодо цього питання. І я сподіваюся, що наступного вже тижня ми побачимо подальші рішення. Можливо будуть якісь політичні рішення вже наступного тижня побачимо. Але ідея полягає в тому, що щоб не використовувати активи, для того, щоб їх вилучити, а використати їх для того, щоб застрахувати позику. І я майже певна, що ми цього досягнемо. І я сподіваюся, що це відбудеться вже цього місяця і що ми зможемо підготувати законодавство", - зазначила вона. 

Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
Молитва перед іконами у храмі
Автор Адріана Муллаянова
18 жовтня, 2025 субота
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 жовтня
00:29
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Трамп ще не вирішив, чи давати Україні ракети "Томагавк". Зеленський це підтвердив
2025, неділя
19 жовтня
23:54
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росіяни ввечері 19 жовтня запустили ударні дрони по Україні: куди вони рухаються
23:42
Покровськ
Російські штурмовики розстріляли групу мирних жителів біля вокзалу у Покровську: є відео
22:40
Усик
Усику пропонують битися на голих кулаках
22:21
Снайперська позиція на дереві поблизу аеропорту у Палм-Біч (Флорида, США)
У Флориді виявили снайперську позицію навпроти того місця, де Трамп завжди виходить з літака, коли прямує до Мар-а-Лаго, - Fox News
21:58
Оновлено
Росіяни атакували шахту ДТЕК
Росіяни кількома "шахедами" поцілили по шахті у Тернівці на Дніпровщині: усіх 192 гірників піднято на поверхню, ніхто з них не постраждав
21:52
Голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель
Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою
21:27
Ексклюзив
блекаут, вимкнення світла
ЄС намагається долучити ресурси, щоб Україна пройшла зиму, - посолка Матернова
21:10
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп може погрожувати Путіну новими ударами України по російській енергетичній інфраструктурі, - політексперт Городницький
20:30
Трамп та Зеленський у Білому домі (17.10.2025)
Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times
20:15
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
20:11
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Після зустрічі Трампа і Путіна навіть не буде підписано якогось документа, - американіст Костогризов
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Епіцентр" розтрощив "Карпати", "Верес" зіграв у бойову нічию з "Олександрією", "Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Віталій Чепинога
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
19:55
Російські хакери зламали військові бази Британії та злили дані співробітників, - ЗМІ
19:31
світло
Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
19:07
Інтерв’ю
Україна Польща
Варто пам'ятати - українців і поляків об'єднують ті самі культурні коди, - етнологиня Ольга Соляш
19:00
Інтерв’ю
Райнхард Вольскі
Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі
18:26
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
18:20
Огляд
Boracay
РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна
18:15
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
18:13
президент Колумбії Густаво Петро
Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"
18:01
OPINION
Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна
17:44
Аурімас Печкаускас в Україні
Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ
17:30
Інтерв’ю
Роб Данненберг
Путін отримує неточні розвіддані від спецслужб щодо готовності Заходу реагувати на провокації, - екскерівник ЦРУ в рамках Центру боротьби з тероризмом Данненберг
17:00
Ексклюзив
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
16:48
Василій Марзоєв. Фото з відкритих джерел
На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні
16:27
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
На Київщині випав перший сніг
16:19
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
16:13
Будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі. Фото з Instagram Олександра Калинського
Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
16:02
OPINION
Авторитет Путіна вже не достатній
15:39
художній музей Лувр
Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
15:29
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
14:57
На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
14:45
Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
14:44
Понад 60% німців не підтримують соцвиплати біженцям з України та виступають за повернення додому чоловіків призовного віку: опитування INSA
14:33
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари українських БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі, який припинив отримувати газ із Казахстану, та вкотре НПЗ у Новокуйбишевську
14:28
атака дронами, шахед, герань
Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині
14:18
Оновлено
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
Організатори "Ні королям" стверджують, що на акцію протесту проти політики Трампа вийшло близько 7 млн людей
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
Більше новин
