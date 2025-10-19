"Рішення можуть бути наступного тижня": посолка ЄС Матернова про заморожені активи РФ

Про це розповіла посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в етері Еспресо.

"Я повністю погоджуюся з тим, що Російська Федерація порушила будь-яке законодавство, яке взагалі існує в Міжнародному праві, і я не думаю, що щодо цього виникнуть якісь питання, що ми зробили одразу після того, як почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, ми заморозили російські активи і помістили їх на окремі рахунки. Всі країни G7 це зробили і більшість з цих активів знаходиться в Європі. І далі в 2024 році ми почали використовувати депозити по цим позикам. І ми таким чином надавали Україні зброю. Тобто таким чином за рахунок у Російській Федерації ми забираємо на озброєння і 1,5 мільярдів цих активів зараз проходять по данській моделі і вони йдуть напряму в оборонний сектор України. То ж це те, що зараз уже впроваджується", - сказала вона.

Катаріна Матернова сподівається, що наступного вже тижня будуть подальші рішення щодо російських активів.

"Якщо говорити про те, що відбувається зараз, то ми говоримо про використання активів як таких для того, щоб дати суттєву позику за рахунок цих активів, які будуть підтримуватись країнами-членами Європейського Союзу. Позика, яка має виплачуватися тільки з репарацій Російської Федерації. Якщо немає репарацій Російської Федерації, то в такому разі нічого не потрібно виплачувати. Ось така ідея цієї позики і зараз відбувається велике обговорення щодо цього питання. І я сподіваюся, що наступного вже тижня ми побачимо подальші рішення. Можливо будуть якісь політичні рішення вже наступного тижня побачимо. Але ідея полягає в тому, що щоб не використовувати активи, для того, щоб їх вилучити, а використати їх для того, щоб застрахувати позику. І я майже певна, що ми цього досягнемо. І я сподіваюся, що це відбудеться вже цього місяця і що ми зможемо підготувати законодавство", - зазначила вона.