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Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США на користь Трампа

21 січня, 2024 неділя
22:52
Світ Рон Десантіс

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс заявив увечері 21 січня, що зняв свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах у США на користь Дональда Трампа

Про це він заявив у Х, пише CNN.

За його словами, у кампанії немає чіткого шляху до президентського успіху.

"Якби я міг щось зробити для сприятливого результату, більше зупинок, більше інтерв'ю, я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я припиняю свою кампанію", - сказав Рон ДеСантіс.

Водночас він висловив підтримку колишньому президенту США Дональду Трампу: "Я пишаюся тим, що виконав свої обіцянки на 100% і не зупинюся зараз. Мені зрозуміло, що більшість республіканців на первинних виборах хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс... Хоча у мене були розбіжності з Дональдом Трампом, наприклад, щодо пандемії коронавірусу та його підвищення Ентоні Фаучі, Трамп перевершує нинішнього чинного президента Джо Байдена. Це зрозуміло".

  • Нагадаємо, що Рон Десантіс у вересні 2023 року заявив, що виступає проти членства України в НАТО. За його словами, це не в інтересах його країни.
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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