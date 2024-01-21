Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США на користь Трампа

Про це він заявив у Х, пише CNN.

За його словами, у кампанії немає чіткого шляху до президентського успіху.

"Якби я міг щось зробити для сприятливого результату, більше зупинок, більше інтерв'ю, я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я припиняю свою кампанію", - сказав Рон ДеСантіс.

Водночас він висловив підтримку колишньому президенту США Дональду Трампу: "Я пишаюся тим, що виконав свої обіцянки на 100% і не зупинюся зараз. Мені зрозуміло, що більшість республіканців на первинних виборах хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс... Хоча у мене були розбіжності з Дональдом Трампом, наприклад, щодо пандемії коронавірусу та його підвищення Ентоні Фаучі, Трамп перевершує нинішнього чинного президента Джо Байдена. Це зрозуміло".