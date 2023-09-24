"Це не в наших інтересах": кандидат в президенти США Десантіс висловився проти членства України в НАТО

Про це пише Bloomberg.

"Я не думаю, що членство в НАТО в наших інтересах. Це лише додасть нам більше зобов’язань. Тож якщо додасться більше зобов’язань, то які вигоди ми отримуємо натомість?", - сказав кандидат у президенти США.

Десантіс також додав, що США не повинні давати Україні "чистий чек", якщо вона не "використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт".

Що відомо про позицію Десантіса щодо України

У березні ще тоді ймовірний кандидат у президенти США від республіканців, губернатор Флориди Рон Десантіс назвав війну з РФ "територіальною суперечкою". Водночас Міністерство закордонних справ запросило його відвідати Україну "для глибшого розуміння повномасштабного вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США".

Згодом Десантіс змінив свою риторику щодо ситуації в Україні, назвавши Путіна воєнним злочинцем, якого необхідного притягнути до відповідальності. Він також прозвав президента РФ "невдахою з автозаправної станції з купою ядерної зброї".

У травні Десантіс подав до Федеральної виборчої комісії США документи про участь у виборах президента у 2024 році чим офіційно підтвердив участь у праймеріз республіканців.

Згодом губернатор Флориди, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну. Він сказав, що хотів би побачити "врегулювання" війни в Україні. При цьому наголосив, що американська армія не повинна бути втягненою у війну.