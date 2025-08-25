Росія боїться союзу Польщі та України, - історик Алфьоров

Таку думку висловив історик, голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров в етері Еспресо.

"Ну, ця історія починалася в цілому як російська історія ще в 2013 році, коли вона була підсилена роковинами (Волинської трагедії, - ред.). І в цій історії, звісно, є, ну, не те, що там ніс Росії, це конкретно російський кейс, тому що ворог мого друга - мій ворог. Та, а друг мого ворога - теж мій ворог. Дивіться, зрозуміло, що Росія вбиває клин між Польщею і Україною, бо для Росії оця геополітична територія є важливою в тому, знаєте, як ще Петлюра носився з проєктом Балто-Чорноморського союзу. Росії, як і колишній СРСР, необхідно перекрити цей простір від моря до моря. Білорусь є, Калінінград крапково. Так і треба Україна. Це треба для того, щоб вона вийшла на цю самоізоляцію, до якої вона звикла. Їй не потрібна незалежна Україна, щоби народи, які під нею, не повставали", - сказав він.

Тому, на думку Олександра Алфьорова, Росія і боїться союзу між Україною та Польщею.

"І зрозуміло, що тут величезна боязнь союзу Польщі та України. Хто від кого перекриє? Хто поставить цей фронтир? Чи європейці, чи євроазійці? Тому я глибоко переконаний, що в багатьох ключових моментах російські гроші впливали на цю історію, як в Польщі, так і в Україні. Чого б тільки вартувало те, що наш парламент часів Януковича приймав постанови про геноцид? Ми дорослі люди, ми знаємо, що все треба досліджувати. Ми, як науковці, розуміємо, що спочатку джерела, а на основі них - висновки. А російські гроші зробили так, що ми отримали висновки, а джерел так ніхто і до кінця не дослідив. Я дуже радий, що зараз проходять ексгумації в Україні і у вересні почнуться ексгумації вже в Польщі", - додав історик.