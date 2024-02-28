"Росія є головним ворогом": голова МЗС Франції про іноземне втручання в країну
27 лютого міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін розповів про "іноземне втручання" у справи країни та назвав російську загрозу найпершою
Про це повідомляє BFM TV.
"Перша загроза - це російська загроза. Безсумнівно... Росія сьогодні є головним ворогом (Франції, - ред.) в інформаційній війні, агресії на території", - сказав Дарманін.
Він згадав про справу щодо графіті із зірками Давида, нанесених на будівлях у Паризькому регіоні та в Парижі в жовтні 2023 року, зазначивши, що це був результат російських "проксі".
"Це форма шпигунства 2.0, 3.0, з якою ми повинні боротися, тому що я вважаю, що найгіршим у цьому типі є незнання походження цих атак, яких ми зазнаємо на нашій землі", - заявив голова МВС.
Він також додав, що Росія веде інформаційну, агресивну війну не лише у Франції. За його словами, постраждало "багато західних територій".
РФ була не єдиною країною, яка практикувала це втручання, й "існують інші азійські держави, які займаються такою роботою", підкреслив Дарманін.
- 27 лютого Франція була змушена підняти в повітря свої винищувачі Mirage, щоб перехопити російський військовий літак біля узбережжя Естонії
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