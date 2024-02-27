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Франція піднімала в повітря винищувачі Mirage, аби перехопити літак РФ

27 лютого, 2024 вiвторок
22:14
Світ Військовий літак Іл-20М КООТ-А

Франція була змушена підняти в повітря свої винищувачі Mirage, щоб перехопити російський військовий літак біля узбережжя Естонії

Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил країни.

"Зліт по тривозі й перехоплення літака розвідки", - зазначено в повідомленні.

У заяві уточнили, що мова йде про Іл-20 РФ. Також у штабі додали: це сталося неподалік узбережжя Естонії.

"Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників", - акцентували в збройних силах Франції.

  • 18 листопада норвезькі винищувачі F-35 перехопили шість бомбардувальників та винищувачів Росії. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.
Теги:
Росія
Франція
Естонія
Війна з Росією
Військові новини
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