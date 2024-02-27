Франція піднімала в повітря винищувачі Mirage, аби перехопити літак РФ
Франція була змушена підняти в повітря свої винищувачі Mirage, щоб перехопити російський військовий літак біля узбережжя Естонії
Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил країни.
"Зліт по тривозі й перехоплення літака розвідки", - зазначено в повідомленні.
У заяві уточнили, що мова йде про Іл-20 РФ. Також у штабі додали: це сталося неподалік узбережжя Естонії.
"Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників", - акцентували в збройних силах Франції.
- 18 листопада норвезькі винищувачі F-35 перехопили шість бомбардувальників та винищувачів Росії. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе