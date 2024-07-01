Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія глушила GPS на кожному четвертому транспортному рейсі військової авіації Великої Британії

Росія глушила GPS на кожному четвертому транспортному рейсі військової авіації Великої Британії

1 липня, 2024 понедiлок
00:02
Світ Boeing RC-135 ВПС Британії

У період із січня по квітень 2024 року більш ніж кожен четвертий транспортний рейс військової авіації Великої Британії над Європою зазнав перешкод через блокування Росією GPS

Зміст

Про це повідомляє The Telegraph.

Аналіз даних тисяч польотів показав, що більш ніж кожен четвертий транспортний рейс і політ, які увійшли до спостереження, за перші 4 місяці 2024 року зазнали перешкод роботи GPS.

Детальний аналіз показує, наскільки невибіркове глушіння може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів, за словами експертів, демонструє масштаби втручання Росії в авіацію.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що "це ще один приклад безрозсудності Росії".

"На щастя, наші літаки та пілоти можуть відвести цю загрозу, але це свідчить про презирство президента Путіна до Заходу та до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - сказав він.

Речник сервісу Flight Radar 24, який проводив аналіз, Ян Петченік заявив: "Глушіння GPS може створити значні головні болі для пілотів, порушуючи роботу навігаційних систем і збільшуючи навантаження на пілотів у перевантаженому повітряному просторі поблизу зон конфлікту. Зменшення цих ризиків має важливе значення для безпеки польотів".

Зокрема  Росія заблокувала GPS у березні для літака ВПС Британії, який перевозив Шаппса з Польщі.

Джерело в обороні тоді повідомило, що глушіння було "безпосередньо пов’язане з Путіним і нападом на Україну та делікатною ситуацією навколо Калінінграда".

The Telegraph проаналізував дані Flight Radar 24 про польоти, здійснені 63 літаками Королівських ВПС у період з 1 січня по 30 квітня 2024 року, загалом 1467 подорожей над Східною Європою та Близьким Сходом.

Було виявлено, що 142 транспортні та спостережні рейси ВПС Британії із 504 по всій Східній Європі зазнали перешкод систем GPS у період з січня по квітень.

З них 60 фіксували повторні спроби глушіння, що дорівнює кожному восьмому польоту.

Аналіз включав  пасажирські та транспортні літаки, літаки-заправники, а також літаки-розвідники. Хоча це не винищувачі та бомбардувальники, усі вони є важливою частиною обороноздатності Великобританії.

Росія має значну військову присутність у Сирії, і геополітичні експерти кажуть, що деякі глушіння в регіоні походять саме звідти.

Ще один російський глушник діє з Калінінградського ексклаву, контрольованої Росією території на узбережжі Балтійського моря.

  • 9 травня повідомлялося, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у зв'язку з частими збоями в роботі GPS викликав тимчасового повіреного у справах РФ Ленара Салімулліна.
Теги:
Росія
Велика Британiя
Читайте також:
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
29 червня, 2024 субота
Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає
Крим, Севастополь, Бельбек
30 червня, 2024 неділя
"Звичайна рутинна робота Сил оборони": речник ВМС ЗСУ Плетенчук про вибухи в окупованому Криму
29 червня, 2024 субота
Коли 30 червня слід чекати найбільших відключень світла: подробиці
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.25
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
30 червня
23:56
Євро-2024
Євро-2024: Іспанія розгромила Грузію
23:36
США
Не бачили небезпек такого рівня 10 років: кілька військових баз США у Європі у стані підвищеної готовності через терористичну загрозу
23:35
Богдан Кротевич
Начштабу "Азова" Кротевич: на ставку верховного головнокомандувача слід запрошувати комбригів
23:19
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 124. На Покровському напрямку ворог атакував 39 разів
23:10
Оновлено
Уламки ракети викликали загоряння багатоповерхівки (Оболонь, Київ)
На Оболоні в Києві уламки збитої ракети спричинили пожежу в багатоповерхівці: у 6 мешканців - гострий стрес, одну жінку госпіталізували
22:33
Оновлено
Херсонська область
Росіяни вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини: загинув чоловік
22:17
Оновлено
Удар РФ по Харкову 30 червня 2024 року
Росіяни вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" в Харкові: 1 людина загинула, серед постраждалих - 8-місячне немовля, частково знищено автопарк
22:12
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Не розумію, чому Зеленський заборонив будь-які перемовини з Росією, - ексголова МЗС Пристайко
22:08
Вибух
Ворог атакував Кіровоградщину, - ОВА
21:53
Євро-2024
Євро-2024: Англія перемогла Словаччину
21:44
Володимир Зеленський
"Незадоволене російське суспільство є ядерною зброєю проти ядерного Путіна": Зеленський пояснив, коли в РФ почнуться зміни
21:42
Оновлено
Марін Ле Пен та Жордан Барделла
Найвища явка з 1978 року й перше місце союзу ультраправих з правими: як у Франції пройшов перший тур дострокових парламентських виборів
21:30
Ексклюзив
Іран
Вибори без вибору: сходознавець Якубович аналізує кандидатів у президенти Ірану
21:30
Огляд
пожежа у Фрязіно під Москвою
"Бавовна" в тимчасово окупованому Криму, пожежа на складі боєприпасів у Воронезькій області й у Нижньому Новгороді: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:03
Зеленський
Зеленський назвав мету Путіна - "розчинити Україну в російському багні"
20:59
Ексклюзив
Україна ЄС
Шлях України до ЄС буде набагато коротший, ніж в інших країн, - Стефанішина
20:16
Ексклюзив
Докторка політичних наук, професорка та магістр психології Лідія Смола
Професорка Смола про сучасні виклики ЄС: міжетнічні конфлікти та загрози порівняно з доковідними часами
20:11
світло
Через спеку 1 липня графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом усієї доби
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Байден vs Трамп: дебати – ще не політика
19:12
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
У РФ достатньо резервів, - військовий експерт Ступак пояснив, чому наслідків ударів по НПЗ ще не видно
18:41
Роберт Фіцо
В уряді Фіцо розповіли про стан здоров'я прем'єра й анонсували його швидке повернення до роботи
18:28
Інтерв’ю
Путін втрачає Z-патріотів, і другий похід на Кремль може виявитися більш вдалим, - Піонтковський
18:10
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Захиститися від КАБів українцям можна лише ударами ATACMS на 300 км і більше вглиб території РФ, - Зеленський
18:05
OPINION
Орест Сохар
Українці битимуть по Росії дедалі глибше
17:52
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Розслідувачі встановили імена 55 росіян, які обстрілюють Харків з авіації
17:46
Ексклюзив
чат-бот вайбер-телеграм
Фундаментальна проблема телеграму в тому, що його не контролює жодна з наших дружніх держав, - експерт Хіміч
17:46
дрони
ЗСУ дронами передають жителям Білгородщини послання, щоб вони вішали на будинки прапор України й тоді їх не атакуватимуть, - ЗМІ
17:01
Огляд
ракети Aster 15
Ефективність 100%: що таке ракети Aster 15, чому вони потрібні Україні й коли Франція та Італія можуть їх передати
17:00
Інтерв’ю
ЗСУ
Це випробування зброєю може зробити Україну могутньою світовою державою, - генерал Кларк
16:46
Ексклюзив
Акція Free Azov на метро "Житомирська" (Київ, 30.06.2024)
"Де тіла полеглих? Їх теж чекають": у Києві біля метро "Житомирська" пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
16:24
Оновлено
самогубство підлітків
Написали на стіні дату, зняли взуття та вчинили непоправне: у Києві хлопець і дівчина стрибнули з 16-го поверху
16:03
OPINION
Тарас Шамайда
Публічне спілкування російською має сприйматися як хамство
16:01
Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі
Українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі, але на це нема дозволу від команди Байдена, - Forbes
16:00
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
У нас із Заходом можуть бути різні уявлення про слово "перемога", - Зеленський
15:50
Ексклюзив
МЗС Франції
Екснардеп Шкіль пояснив, яке значення мають вибори у Франції для України
15:33
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
"Маємо одного загиблого українця на шістьох росіян": Зеленський порівняв людські втрати України та РФ
15:19
Джо Байден
Байден просить спонсорів своєї кампанії не відвертатися від нього, - Bloomberg
14:56
В Україні вже відновлюють перші німецькі БМП у рамках угоди з Rheinmetall, - Укроборонпром
14:48
військове кладовище
Проєкт Національного військового меморіального кладовища під Києвом пройшов державну експертизу
14:03
Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну
Росія тримає в неволі понад 14 тис. українців, - Лубінець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV