Росія глушила GPS на кожному четвертому транспортному рейсі військової авіації Великої Британії

Про це повідомляє The Telegraph.

Аналіз даних тисяч польотів показав, що більш ніж кожен четвертий транспортний рейс і політ, які увійшли до спостереження, за перші 4 місяці 2024 року зазнали перешкод роботи GPS.

Детальний аналіз показує, наскільки невибіркове глушіння може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів, за словами експертів, демонструє масштаби втручання Росії в авіацію.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що "це ще один приклад безрозсудності Росії".

"На щастя, наші літаки та пілоти можуть відвести цю загрозу, але це свідчить про презирство президента Путіна до Заходу та до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - сказав він.

Речник сервісу Flight Radar 24, який проводив аналіз, Ян Петченік заявив: "Глушіння GPS може створити значні головні болі для пілотів, порушуючи роботу навігаційних систем і збільшуючи навантаження на пілотів у перевантаженому повітряному просторі поблизу зон конфлікту. Зменшення цих ризиків має важливе значення для безпеки польотів".

Зокрема Росія заблокувала GPS у березні для літака ВПС Британії, який перевозив Шаппса з Польщі.

Джерело в обороні тоді повідомило, що глушіння було "безпосередньо пов’язане з Путіним і нападом на Україну та делікатною ситуацією навколо Калінінграда".

The Telegraph проаналізував дані Flight Radar 24 про польоти, здійснені 63 літаками Королівських ВПС у період з 1 січня по 30 квітня 2024 року, загалом 1467 подорожей над Східною Європою та Близьким Сходом.

Було виявлено, що 142 транспортні та спостережні рейси ВПС Британії із 504 по всій Східній Європі зазнали перешкод систем GPS у період з січня по квітень.

З них 60 фіксували повторні спроби глушіння, що дорівнює кожному восьмому польоту.

Аналіз включав пасажирські та транспортні літаки, літаки-заправники, а також літаки-розвідники. Хоча це не винищувачі та бомбардувальники, усі вони є важливою частиною обороноздатності Великобританії.

Росія має значну військову присутність у Сирії, і геополітичні експерти кажуть, що деякі глушіння в регіоні походять саме звідти.

Ще один російський глушник діє з Калінінградського ексклаву, контрольованої Росією території на узбережжі Балтійського моря.