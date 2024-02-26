Росія хоче поставити цивілізований світ на коліна до 2030 року, - Портников

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у етері телеканалу "Еспресо".

"Російська Федерація хоче до 2030 року поставити цивілізований світ на коліна. Мені здається, що цей план втілюється зараз в життя. Кремлю потрібно не розширювати експансію, а створювати нові пожежі. Адже наприкінці 2024 року російський фонд добробуту вичерпується. Росія ж зацікавлена у збільшенні нафтових доходів", - зазначив Портников.

За його словами, є кілька регіонів, де РФ потрібна "велика війна", яка б збільшила ціну на нафту, призвела до загибелі великої чисельності людей і таким чином створила для Росії додаткові доходи, що дозволять їй продовжувати війну в Україні принаймні 5-6 років. Йдеться про Близький Схід та Західні Балкани.

"На Близькому Сході будуть спроби створити небезпечну ситуацію, щоб вивести з гри нафтових гравців. Думаю, це буде зроблено найближчими місяцями. Там спалахне пожежа з новою силою, можливо за допомогою того ж Ірану, який також зацікавлений у збільшенні нафтових цін. Звісно, Західні Балкани не про нафту, але про те, що Захід має забути про свої ілюзії щодо можливості розширення та усвідомити, що всюди, де він буде торкатися своїми руками, буде литися кров. У Заходу тепер ідея розширення Європейського євроатлантичного Союзу має асоціюватися із натовпами біженців, кров'ю, розрухою і всім тим, що зараз переживає Україна", - резюмував він.