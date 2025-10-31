Росія копіює тактику ІДІЛ для дестабілізації ЄС через соцмережі та пропаганду - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Так само як ІДІЛ у 2013–2019 роках, Кремль мобілізує маргіналізованих, найчастіше російськомовних, людей, пропонуючи їм ідеологічно привабливі меседжі — релігійні або націоналістичні", — йдеться у ЦПД.

Згідно з даними європейських медіа, російські спецслужби цілеспрямовано застосовують пропаганду, дезінформацію та соціальні мережі, щоб вербувати вразливі групи населення.

"Російська пропаганда підігріває поляризацію європейських суспільств, розпалюючи невдоволення внутрішніми політиками окремих країн та ЄС у цілому", - зазначається у повідомленні.

Як пояснюють у ЦПД, таких людей згодом залучають до "одноразових" диверсійних завдань: збирання розвідданих, підпали, передача інформації про військові чи критичні об’єкти.

"Мета — створити мережу "одноразових агентів": дешевих виконавців, які діють із території ЄС, щоб дестабілізувати суспільство й підірвати довіру до національних урядів", — наголошують експерти.

Вирішальним чинником вербування стає поєднання фінансової вразливості та схильності до підтримки певної ідеології, додають у Центрі.

Довідка

ІДІЛ — радикальне ісламістське терористичне угруповання, що виникло в Іраку. Відоме жорстокими терактами, вербуванням через соцмережі та прагненням створити халіфат на Близькому Сході.

У 2013–2019 роках ІДІЛ активно використовував пропаганду для залучання прихильників через соцмережі, онлайн‑журнали та відео поєднували релігійні й політичні меседжі, апелювали до почуття приналежності та героїзму, таргетуючи маргіналізовану молодь і людей із соціальною чи фінансовою вразливістю.