Росія незаконно надрукувала у Придністров'ї бюлетені для так званих виборів Путіна, - віцепрем'єр Молдови
Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олег Серебрян заявив, що Росія незаконно надрукувала у невизнаному Придністров'ї бюлетені для президентських псевдовиборів РФ
Про це пише Euractiv.
"Ці бюлетені, швидше за все, були надруковані прямо там, у Придністров’ї, щоб не провезти їх через прикордонний пункт. Важко сказати, як би їх перевезли через кордон, адже кордони Молдови контролюються, і немає можливості законно ввезти або вивезти їх", - вважає посадовець.
За його словами Росія порушує закон, оскільки вирішила відкрити шість виборчих дільниць у Придністров'ї, хоча за угодою, було дозволено роботу лише однієї, яка мала відкритися у посольстві РФ у Кишиневі.
- Нещодавно міністерство закордонних справ Молдови викликало на консультації посла Росії у Кишиневі Олега Васнєцова через рішення посольства РФ відкрити виборчі дільниці у Придністров'ї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.5 Купівля 38.5Продаж 39.02
- EUR Купівля 42.02Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе