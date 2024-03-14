Росія незаконно надрукувала у Придністров'ї бюлетені для так званих виборів Путіна, - віцепрем'єр Молдови

Про це пише Euractiv.

"Ці бюлетені, швидше за все, були надруковані прямо там, у Придністров’ї, щоб не провезти їх через прикордонний пункт. Важко сказати, як би їх перевезли через кордон, адже кордони Молдови контролюються, і немає можливості законно ввезти або вивезти їх", - вважає посадовець.

За його словами Росія порушує закон, оскільки вирішила відкрити шість виборчих дільниць у Придністров'ї, хоча за угодою, було дозволено роботу лише однієї, яка мала відкритися у посольстві РФ у Кишиневі.