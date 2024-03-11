"Вибори" Путіна: Молдова викликала посла РФ через рішення Кремля відкрити у Придністров'ї виборчі дільниці
Міністерство закордонних справ Молдови викликало на консультації посла Росії у Кишиневі Олега Васнєцова через рішення посольства РФ відкрити виборчі дільниці у Придністров'ї
Про це повідомляє NewsMaker.
12 березня послу Росії Олегу Васнєцову висловлять несхвалення через рішення посольства РФ відкрити виборчі дільниці в придністровському регіоні.
"Завтра, 12 березня, посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в міністерство закордонних справ. Під час зустрічі російському дипломату висловлять несхвалення у зв'язку з рішенням відкрити виборчі дільниці в придністровському регіоні Молдови", - заявили в пресслужбі МЗС.
Зазначається, що у кількох містах Придністров'я відкриють виборчі дільниці у день "виборів" президента Росії 17 березня. Про це повідомили придністровські ЗМІ з посиланням на повідомлення посольства Росії у Молдові. Зокрема, виборчі дільниці планують відкрити у Тирасполі, Бендерах, Рибниці та Григоріополі.
МЗС Молдови дозволило відкрити дільницю для голосування на "виборах" президента Росії лише на території посольства РФ у Кишиневі.
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