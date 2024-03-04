"Ці "збіговиська" мають на меті затаврувати Санду як президентку війни: Герасимчук про з'їзд "депутатів" у Придністров'ї

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Восени 2024 року в Молдові відбудуться вибори президента. У цьому контексті придністровські "збіговиська" мають на меті показати, що президентка Молдови Мая Санду начебто прагне ескалації. В Молодові дуже бояться ескалації, війни. Таким чином, Санду будуть таврувати як президентку війни", - повідомив Герасимчук.

Натомість, окрім відверто проросійських осіб, таких як експрезидент Додон, олігарх-втікач Шор, партію якого заборонили, є окремі сили, які будуть позиціонувати себе прихильниками миру, сказав він.

"Не виключаю, що до таких долучаться колишній прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку, ексбашкан Гагаузії Ірина Влах та нинішній мер Кишинева Іон Чебан. Саме вони роблять основну ставку, не будучи відверто проросійськими та проєвропейськими. Вони будуть гнути лінію, аби захопити поле, яке дотепер належало Санду", - додав він.