Росія веде гібридну війну проти Молдови, - глава МЗС

Про це пише NewsMaker.

"Ми перебуваємо у стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилась із початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Росія змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову. Ми бачимо спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат у різний спосіб", - зазначив міністр.

За його словами, зараз Молдові не загрожує військове вторгнення. Водночас він не заперечив спроб втручання РФ у внутрішні справи Молдови.