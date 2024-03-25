Росія веде гібридну війну проти Молдови, - глава МЗС
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос заявив, що російська влада розв'язала гібридну війну проти його країни
Про це пише NewsMaker.
"Ми перебуваємо у стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилась із початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Росія змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову. Ми бачимо спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат у різний спосіб", - зазначив міністр.
За його словами, зараз Молдові не загрожує військове вторгнення. Водночас він не заперечив спроб втручання РФ у внутрішні справи Молдови.
- Нещодавно МЗС Молдови оголосило співробітника посольства Росії Олега Васнєцова персоною нон ґрата через організацію так званих виборів президента РФ на території невизнаного Придністров'я.
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