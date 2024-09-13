Росія вислала шістьох британських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
У п'ятницю, 13 вересня, Росія вислала з країни шістьох британських дипломатів, стверджуючи, що вони займалися шпигунством
Про це повідомляє Politico.
У МЗС Великої Британії підтвердили, що Росія відкликала дипломатичні акредитації шістьох своїх дипломатів минулого місяця. Однак у відомстві відкинули звинувачення Кремля, назвавши їх "абсолютно безпідставними".
Натомість російська служба безпеки ФСБ заявила, що влада РФ отримала "документальні матеріали, що підтверджують координацію Лондоном ескалації міжнародної військово-політичної обстановки".
Як стверджують у російській спецслужбі, у документах йдеться про те, що шестеро дипломатів, які працювали в політичному відділі посольства Великої Британії в Москві, вчиняли дії, що мають ознаки "ведення розвідувально-підривної роботи".
У ФСБ поскаржились, що відділ зовнішньополітичного відомства в Лондоні, відповідальний за Східну Європу і Центральну Азію, перетворився на "спецслужбу, головне завдання якої - завдати стратегічної поразки" Росії в її війні проти України.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що дії британських дипломатів були спрямовані на "заподіяння шкоди" російському народу і що вони "вийшли далеко за межі, встановлені Віденською конвенцією", не уточнивши, що саме мається на увазі.
- 1 вересня повідомлялось, що у гавані Рісавіка біля узбережжя Ставангера, Норвегія, рибалки виявили мертвим кита-білуху Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь Росії.
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