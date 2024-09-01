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У Норвегії знайшли мертвим кита Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь Росії

Марія Науменко
1 вересня, 2024 неділя
18:23
Світ У Норвегії готуються прихистити дресованого кита імовірно з РФ, якого ЗМІ підозрювали у шпигунстві

У гавані Рісавіка біля узбережжя Ставангера, Норвегія, рибалки виявили мертвим кита-білуху Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь Росії

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Про це повідомляє BBC Україна.

Як зазначили у виданні, тіло тварини без зовнішніх ушкоджень було витягнуто з води та доставлено на судмедекспертизу. Вік кита оцінюється в 15 років, що є відносно мало для цього виду, який зазвичай живе до 35-50 років.

Кит, відомий як Хвальдимир, уперше був помічений у квітні 2019 року біля Хаммерфесту на півночі Норвегії. Він заплутався у сітках, його звільнив рибалка і помітив на тварині ремінь з написом латиницею Equipment St. Petersburg "Спорядження Санкт-Петербурга" та пристрої для моніторингу.

Зоологи припустили, що кит проходив підготовку для шпигунства на одній із російських військових баз і міг втекти або бути випущеним "на завдання".

Оскільки Хвальдимир легко йшов на контакт із людьми, просив їжу та повертався до човнів, припускалось, що тварина була дресированою.

Протягом трьох років кит плавав біля норвезького узбережжя, ставши місцевою знаменитістю. Його часто згадували в ЗМІ, про нього навіть написали статтю у Вікіпедії.

Норвежці дали киту ім'я Хвальдимир - поєднавши слова "кит" (Hval) і "Володимир", з очевидним натяком на імʼя російського президента через припущення про шпигунство.

Екологічна організація OneWhale стежила за Хвальдимиром, регулярно публікуючи інформацію про його місцезнаходження.

Останній раз кита бачили живим 22 липня.

Довідково: Радянський Союз розпочав дресування морських ссавців для військових цілей ще в 1970-х роках. У Севастополі була створена експериментальна база, а з 1975 року бойовий підрозділ морських ссавців охороняв Севастопольську бухту.

Смерть Хвальдимира викликає тривогу та підтверджує можливість використання морських тварин для шпигунства.

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Теги:
Росія
Норвегія
втручання Росії
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