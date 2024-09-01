Знищено майже 37 тисяч окупантів та понад 6 тисяч одиниць техніки: Павлюк назвав втрати росіян за серпень
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що за серпень 2024 року на війні проти України Росія втратила 36 810 військовослужбовців та 6383 одиниці озброєння й військової техніки
Про це він заявив у своєму telegram-каналі.
У серпні 2024 року підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:
- 193 танки
- 557 бойових броньованих машин
- 1517 артилерійських систем
- 44 РСЗВ
- 33 засоби ППО
- 2065 одиниць автотехніки
- 278 одиниць спецтехніки.
"Без цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БПЛА ОТР та 150 ворожих ракет", - зазначив Павлюк.
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За минулу добу на фронті російські окупаційні війська втратили десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1300 військових.
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