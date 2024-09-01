Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Знищено майже 37 тисяч окупантів та понад 6 тисяч одиниць техніки: Павлюк назвав втрати росіян за серпень

Знищено майже 37 тисяч окупантів та понад 6 тисяч одиниць техніки: Павлюк назвав втрати росіян за серпень

Марія Науменко
1 вересня, 2024 неділя
16:50
Війна з Росією на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що за серпень 2024 року на війні проти України Росія втратила 36 810 військовослужбовців та 6383 одиниці озброєння й військової техніки

Зміст

Про це він заявив у своєму telegram-каналі.

У серпні 2024 року підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

  • 193 танки
  • 557 бойових броньованих машин
  • 1517 артилерійських систем
  • 44 РСЗВ
  • 33 засоби ППО
  • 2065 одиниць автотехніки
  • 278 одиниць спецтехніки.


"Без цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БПЛА ОТР та 150 ворожих ракет", - зазначив Павлюк.

  • За минулу добу на фронті російські окупаційні війська втратили десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1300 військових.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
втрати окупантів
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
30 серпня, 2024 п'ятниця
Командувач Повітряних сил Олещук публічно звернувся до нардепки Безуглої після її дописів про катастрофу F-16
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2024 субота
"Такі були правила гри": Лісовий визнав "співпадіння" у своїй дисертації
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2024 субота
У США оборонний підрядник передав конфіденційні технології Китаю, Росії та Ірану
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 вересня
17:12
Інтерв’ю
Джо Байден і Володимир Зеленський
Настрій нашого воєнно-політичного керівництва позитивний, чого давно не було, бо з’явилися нові аргументи, - Безсмертний
16:54
Оновлено
РФ атакувала Харків 1 вересня
Росіяни 1 вересня вдарили 10 ракетами по Харкову: у палаці спорту, ТРЦ та біля гідропарку поранено 41 людину, серед них 5 дітей
16:22
Ексклюзив
путін, путлер
"У будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде": політолог Рейтерович пояснив, чому диктатор РФ поїде саме в Монголію
15:59
обстріл Харкова
Українські розслідувачі: вдарити по Харкову 30 серпня наказав полковник Лобода з Воронежа
15:55
Оновлено
"Верес" - "Лівий Берег" 1:3 (01.09.2024)
Київський "Лівий берег" вирвав перемогу у рівненського "Вереса". Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
15:09
Інтерв’ю
на фото: Олександр Положинський
"Я ніколи не уявляв себе Рембо, та для мене було важливо взяти в руки зброю і захищати країну", - Олександр Положинський
15:08
сектор Гази
ООН розпочала вакцинацію дітей від поліомієліту в Газі в умовах бойових дій
15:08
США не вважають, що F-16 в Україні був збитий дружнім вогнем із Patriot, - NYT
15:02
Обстріл Курахового 1 вересня
Війська РФ з "ураганів" атакували будинки в Кураховому: 3 людей загинули, 9 постраждали
14:53
Шимон Головня, Польща
Україна має стати членом ЄС попри розбіжності щодо Волинської трагедії, - спікер польського сейму Головня
14:25
Пашинян заявив про заморозку участі Вірменії в ОДКБ на всіх рівнях
14:06
ЗСУ заявили, що Росія не дає евакуаційний коридор для жителів Курської області
14:05
лікар гінеколог аборт
Уряд Польщі ухвалив нові правила, які підтверджують легальність абортів
13:46
Окупанти здійснили артобстріл Нікопольщини: 2 постраждалих, пошкоджені газогін і ЛЕП
13:23
OPINION
Віталій Портников
Чому Зеленський усунув Олещука
13:06
Оновлено
На Полтавщині підлітки зґвалтували на пляжі 12-річного хлопця: місцевих поліцейських відсторонено від розслідування
12:55
Оксана Зубковська
Паралімпіада 2024: Україна здобула "золото" у стрибках в довжину
12:52
У Словаччині через загрозу вибуху тимчасово закрили два аеропорти
12:49
Сирський
"Ситуація складна, але росіяни зазнають відчутних втрат": Сирський про становище на Покровському напрямку
12:17
літо
Сонячно і сухо всюди, окрім двох регіонів: прогноз погоди на 2 вересня від Наталки Діденко
12:09
вибух
Росіяни пошкодили цивільне підприємство у Люботині на Харківщині: троє людей поранені
11:59
обстріл Харківщини
За минулий тиждень РФ випустила по Україні 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський
11:47
Оновлено
У Москві після атаки БПЛА палає НПЗ та ДРЕС, також горить електростанція у Тверській області
11:31
Fatman Scoop
Американський репер Fatman Scoop помер під час свого концерту, втративши свідомість на сцені
11:15
Оновлено
Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині
Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині: загинула людина, є поранені
11:06
Олександр Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив Федерацію шахів України
10:30
За добу росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, поранено 4 цивільних
10:18
Сектор Гази
У тунелях під сектором Гази знайшли тіла 6 ізраїльських заручників
10:17
Хорватія
Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування
09:51
Атака шахедів, ЗСУ
"Били по українському зерну": сили ППО за ніч ліквідували 8 з 11 ворожих "шахедів"
09:42
Камала Гарріс
Гарріс закликала Трампа залишати мікрофони постійно включеними під час дебатів
09:39
Александар Вучич
"Сербія не є троянським конем для РФ": Вучич заперечив тісні зв'язки з Путіним
09:35
Ексклюзив
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Росіяни окупували лише 10% Часового Яру, - пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила
09:16
новини Львівщини
Росіяни зранку вдарили по Харківщині: постраждали двоє цивільних
09:14
Крим
За 20 км від Криму стався землетрус
08:58
поліція
У Куп'янську російський FPV-дрон атакував автомобіль поліції: двох правоохоронців поранено, один загинув
08:55
хімічна атака
У серпні росіяни скинули 196 боєприпасів з отруйними речовинами на позиції ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"
08:27
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
За добу на фронті відбулося майже 200 боєзіткнень: де росіяни атакують найактивніше
08:20
Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking
Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking
07:52
російські окупанти
Росія передислокувала резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV