Знищено майже 37 тисяч окупантів та понад 6 тисяч одиниць техніки: Павлюк назвав втрати росіян за серпень

Про це він заявив у своєму telegram-каналі.



У серпні 2024 року підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

193 танки

557 бойових броньованих машин

1517 артилерійських систем

44 РСЗВ

33 засоби ППО

2065 одиниць автотехніки

278 одиниць спецтехніки.



"Без цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БПЛА ОТР та 150 ворожих ракет", - зазначив Павлюк.