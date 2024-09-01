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Десять танків, 22 артсистеми і 1350 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу на фронті
За минулу добу на фронті російські окупаційні війська втратили десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1300 військових
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 616 300 (+1350) осіб,
- танків ‒ 8592 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 760 (+24) од,
- артилерійських систем – 17 636 (+22) од,
- РСЗВ – 1176 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 507 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 881 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2991 (+14) од.
Дані уточнюються.
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