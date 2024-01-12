Росія всіляко сприяє єменським хуситам, - генерал-лейтенант Романенко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росія всіляко сприяє єменським хуситам. Для росіян, на глобальному рівні, чим більше буде джерел воєнної напруги за участі терористичних організацій, тим менше уваги, тобто допомоги буде для України. Росіяни не тільки мають такий політичний погляд, спонукаючи своїх так званих союзників, а й готують фахівців, беручи участь у терористичних загонах, де постачають зброю", - пояснив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта, Росія досить у широкому спектрі надає допомогу хуситам.

"Безумовно, хуситів підштовхнули відповідні сили, щоб вони застосовували зброю й відвертали сили наших союзників", - наголосив Романенко.

31 жовтня світові ЗМІ сколихнула новина, що "єменські хусити оголосили війну Ізраїлю" й запустили по ньому ракети. Що означає такий розвиток подій на Близькому Сході.

У ніч з 11 на 12 січня США й Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що в партнерів починається період усвідомлення нераціональної стратегії щодо України.









