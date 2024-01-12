Росія всіляко сприяє єменським хуситам, - генерал-лейтенант Романенко
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що РФ досить у широкому спектрі надає допомогу хуситам
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Росія всіляко сприяє єменським хуситам. Для росіян, на глобальному рівні, чим більше буде джерел воєнної напруги за участі терористичних організацій, тим менше уваги, тобто допомоги буде для України. Росіяни не тільки мають такий політичний погляд, спонукаючи своїх так званих союзників, а й готують фахівців, беручи участь у терористичних загонах, де постачають зброю", - пояснив Романенко.
За словами генерал-лейтенанта, Росія досить у широкому спектрі надає допомогу хуситам.
"Безумовно, хуситів підштовхнули відповідні сили, щоб вони застосовували зброю й відвертали сили наших союзників", - наголосив Романенко.
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