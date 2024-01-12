Згурець проаналізував, чи могли б США діяти таким же рішучим способом проти РФ, захищаючи Україну, як у Ємені

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Коаліція країн, яка налічує близько 12 країн, підтримала рішення вдарити по хуситах. Хусити неодноразово ігнорували попередження, загрожуючи низці країн. Було уражено об'єкти на території Ємену, де зберігалися БПЛА й запаси зброї. І це суттєво вплине на поведінку хуситів. Чи могли США діяти таким же рішучим способом проти РФ, захищаючи українські інтереси? Скоріш за все ні. Тому що політика США певний час вписувалася в тезу: не дати програти Україні й не дати перемогти РФ", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, стратегія США щодо України була реалізована у форматі дозованої допомоги Україні через побоювання занадто швидких дій з українського боку щодо руйнації російської оборони.

"А це у 2023 році було найбільш імовірно. Тому що в той період часу, якби в нас було достатньо зброї, можна було проводити маневрові дії, які призвели б до каскадного ефекту й руйнування російських ліній оборони. Бачимо, що така політика США зберігається. Але починається новий період усвідомлення, що подальша така стратегія не є раціональною, що вона загрожуватиме потім усій Європі", - наголосив Згурець.

31 жовтня світові ЗМІ сколихнула новина, що "єменські хусити оголосили війну Ізраїлю" й запустили по ньому ракети. Що означає такий розвиток подій на Близькому Сході.

У ніч з 11 на 12 січня США й Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені.













