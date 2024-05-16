Російська делегація заблокувала засідання форуму ОБСЄ

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Вказано, що Хорватія, яка головує у ФБС ОБСЄ все ж провела захід в альтернативному форматі. Під час консультацій країни-учасниці ОБСЄ рішуче засудили російську агресію та висловили готовність надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

"Росія демонструє деструктивні підходи стосовно ОБСЄ та послідовно і цілеспрямовано руйнує цю міжнародну організацію. Російською делегацією у середу було вчергове заблоковано проведення Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ. Наразі РФ - єдина країна в організації, яка вдається до таких кроків", - зазначили в українській місії.

Там додали, що вважають, що росіяни вдаються до таких дій через "тотальну підтримку України" країнами-учасницями, а також нездатність Росії змінити чинний стан справ.