Російська делегація заблокувала засідання форуму ОБСЄ
Російська делегація у середу, 15 травня, заблокувала засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ: захід пройшов в альтернативному форматі
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.
Вказано, що Хорватія, яка головує у ФБС ОБСЄ все ж провела захід в альтернативному форматі. Під час консультацій країни-учасниці ОБСЄ рішуче засудили російську агресію та висловили готовність надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.
"Росія демонструє деструктивні підходи стосовно ОБСЄ та послідовно і цілеспрямовано руйнує цю міжнародну організацію. Російською делегацією у середу було вчергове заблоковано проведення Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ. Наразі РФ - єдина країна в організації, яка вдається до таких кроків", - зазначили в українській місії.
Там додали, що вважають, що росіяни вдаються до таких дій через "тотальну підтримку України" країнами-учасницями, а також нездатність Росії змінити чинний стан справ.
- Президентка ПА ОБСЄ Пія Каума повідомила, що Росію неможливо виключити з ПА ОБСЄ, адже для цього потрібен "консенсус мінус один". В організації більше членів, які виступають проти виключення РФ.
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