"Зіткнулися з жорсткою реальністю": президентка ПА ОБСЄ пояснила, чому Росію неможливо виключити з організації

Про це президентка ПА ОБСЄ Пія Каума сказала в інтерв'ю Укрінформу.

"Ця тема досить багато обговорювалася та дискутувалася одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це було головною темою. Багато хто з делегатів дотримувався думки, що Росію треба або виключити, або принаймні призупинити її участь у всіх заходах ПА ОБСЄ. Але потім ми зіткнулися з жорсткою реальністю, тому що, згідно з нашими правилами процедури, неможливо призупинити членство країни-члена, не кажучи вже про її виключення, якщо немає "консенсусу мінус один". А проти цього, схоже, буде не лише Росія", - сказала вона.

За її словами, є кілька країн, які дотримуються думки, що незалежно від того, що відбувається в Україні, не можна призупиняти членство Росії, оскільки це суперечило б початковій ідеї створення ОБСЄ.

13 лютого голова держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував зупинити членство країни в ПА ОБСЄ, назвавши її несамостійною організацією, яка "танцює під дудку Вашингтона".

Пію Кауму запитали, чи бачила вона відповідне письмове звернення від РФ щодо припинення членства країни в ПА ОБСЄ.

"Я не бачила цього листа, але мені сказали, що він стосувався неучасті у зимовій зустрічі тут, у Відні, але не про майбутнє, принаймні не про довгострокове майбутнє", - відповіла вона.

Довідка: Процедура "консенсус мінус один" передбачає, що всі учасники, крім одного, підтримують рішення. Незгодний не може блокувати рішення, але він може затягувати дебати (наприклад, за допомогою філібастера).