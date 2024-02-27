"Зіткнулися з жорсткою реальністю": президентка ПА ОБСЄ пояснила, чому Росію неможливо виключити з організації
Росію неможливо виключити з ПА ОБСЄ, адже для цього потрібен "консенсус мінус один". В організації більше членів, які виступають проти виключення РФ
Про це президентка ПА ОБСЄ Пія Каума сказала в інтерв'ю Укрінформу.
"Ця тема досить багато обговорювалася та дискутувалася одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це було головною темою. Багато хто з делегатів дотримувався думки, що Росію треба або виключити, або принаймні призупинити її участь у всіх заходах ПА ОБСЄ. Але потім ми зіткнулися з жорсткою реальністю, тому що, згідно з нашими правилами процедури, неможливо призупинити членство країни-члена, не кажучи вже про її виключення, якщо немає "консенсусу мінус один". А проти цього, схоже, буде не лише Росія", - сказала вона.
За її словами, є кілька країн, які дотримуються думки, що незалежно від того, що відбувається в Україні, не можна призупиняти членство Росії, оскільки це суперечило б початковій ідеї створення ОБСЄ.
13 лютого голова держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував зупинити членство країни в ПА ОБСЄ, назвавши її несамостійною організацією, яка "танцює під дудку Вашингтона".
Пію Кауму запитали, чи бачила вона відповідне письмове звернення від РФ щодо припинення членства країни в ПА ОБСЄ.
"Я не бачила цього листа, але мені сказали, що він стосувався неучасті у зимовій зустрічі тут, у Відні, але не про майбутнє, принаймні не про довгострокове майбутнє", - відповіла вона.
Довідка: Процедура "консенсус мінус один" передбачає, що всі учасники, крім одного, підтримують рішення. Незгодний не може блокувати рішення, але він може затягувати дебати (наприклад, за допомогою філібастера).
- 16 березня 2022 року Рада Європи виключила Росію зі своїх членів.
- 7 квітня того ж року Генасамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН із прав людини.
- 15 листопада 2023 року Росію вперше в історії виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО.
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