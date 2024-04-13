Російське бездоріжжя: в Татарстані тіло померлої пенсіонерки везли у ковші трактора

На цей факт звернув увагу інформаційний проєкт "7х7 - Горизонтальна Росія".

"За словами родичів, 92-річна жінка померла 8 квітня у селищі Губайдулівка Рибно-Слобідського району. Тіло довезли до найближчої асфальтової дороги трактором - доїхати ґрунтовкою було неможливо", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації району інформацію підтвердили, продовжує пропагандистська газета "Комсомольська правда".

Чиновники розповіли, що дорогу цього дня "розмило талими водами".

2019 року в іншому районі Татарстану - Апастовському - жінку везли в ковші трактора до машини швидкої допомоги. Вона не змогла проїхати до будинку через засніжену дорогу.