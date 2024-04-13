Російське бездоріжжя: в Татарстані тіло померлої пенсіонерки везли у ковші трактора
Через бездоріжжя померлу пенсіонерку з Татарстану довелося везти до моргу в тракторному ковші
На цей факт звернув увагу інформаційний проєкт "7х7 - Горизонтальна Росія".
"За словами родичів, 92-річна жінка померла 8 квітня у селищі Губайдулівка Рибно-Слобідського району. Тіло довезли до найближчої асфальтової дороги трактором - доїхати ґрунтовкою було неможливо", - йдеться у повідомленні.
В адміністрації району інформацію підтвердили, продовжує пропагандистська газета "Комсомольська правда".
Чиновники розповіли, що дорогу цього дня "розмило талими водами".
2019 року в іншому районі Татарстану - Апастовському - жінку везли в ковші трактора до машини швидкої допомоги. Вона не змогла проїхати до будинку через засніжену дорогу.
- Попри відсутність доріг жителі Татарстану підтримують російську владу та приймають активну участь у бойових діях на території України.
- На основі самостійно зібраних даних створений Радіо Свобода портал "Idel.Реалії" підтверджує особи 12 939 жителів Поволжя, до складу якого входить Татарстан, що ліквідовані Силами оборони України з моменту повномасштабного вторнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе