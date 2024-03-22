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Російський "Сибур" під час війни експортував продукції на 3 млрд євро

22 березня, 2024 п'ятниця
03:18
Світ путін

З березня 2022-го по серпень 2023 року російський холдинг "Сибур" експортував з РФ продукції на 3 млрд євро

Про це з посиланням на The Insider пише Укрінформ.

Компанія SIBUR International GmbH, яку очолює 40-річна росіянка Марина Плотнікова, зареєстрована в Австрії. Офіс розташований у Відні - за декілька хвилин їзди від парламенту.

Компанія виконує роль експортного підрозділу російської головної групи "Сибур". Переважно у РФ закуповують сировину для виробництва синтетичного каучуку, поліетилену, розчинника, пропан-бутану. Постачанням займається ПАТ "Сибур Холдинг", а також інші російські підрозділи: "НХТК", "Нижньокамськнафтохім", "Казаньоргсинтез", "Воронежсинтезкаучук" та інші підприємства.

Відомо, що під санкції не потрапив як сам "Сибур", так і деякі його акціонери - Леонід Міхельсон, Олександр Дюков та Михайло Шеломов. Водночас холдинг постачає продукцію Кам'янському комбінату та Пермському пороховому заводу. На цих об'єктах виробляють тверде ракетне паливо, заряди, ракетні двигуни та стартово-розгінні системи крилатих ракет.

З компанією пов'язані особи, які близькі до диктатора Володимира Путіна. Геннадію Тимченку, якого називають другом Путіна, належить 17% акцій компанії, мільярдеру Леоніду Міхельсону - 30,6%. Акціями також володіє інший товариш лідера російських терористів - Юрій Ковальчук, а також колишній зять Путіна та племінник - Кирило Шамалов і Михайло Шеломов відповідно.

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Теги:
Економіка
Росія
Володимир Путін
санкції проти Росії
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