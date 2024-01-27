Російський слід у Техасі: експерт-міжнародник Войтко про роль політичних розбіжностей США для РФ
Ярослав Войтко, дипломат, експерт-міжнародник розповів про слід Москви у міграційній кризі США
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Безумовно, російський слід є, він вже простежується. Російські, скажемо так, розвідники, чи нелегали, і взагалі агенти РФ, дуже тісно пов'язані з тими ж мексиканськими наркобаронами, які дуже роздмухують всю цю ситуацію. Китай теж до цього причетний. Їм невигідно, коли в Сполучених Штатах все добре і вибори пройдуть без жодних проблем", - повідомив Войтко.
За його словами, слід Москви був практично завжди, в усіх виборах США, не лише президентських.
"Цього року буде повністю переобиратися Палата представників у повному складі, третина сенату. Тому росіяни зацікавлені, щоб не тільки експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп, на якого вони роблять ставки, а й інші представники республіканської партії з його програми "Зробимо Америку знову великою" (Make America great again) пройшли на виборах, які відбудуться в листопаді цього року", - резюмував він.
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