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Російський слід у Техасі: експерт-міжнародник Войтко про роль політичних розбіжностей США для РФ

27 січня, 2024 субота
17:03
Світ путін

Ярослав Войтко, дипломат, експерт-міжнародник розповів про слід Москви у міграційній кризі США

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Безумовно, російський слід є, він вже простежується. Російські, скажемо так, розвідники, чи нелегали, і взагалі агенти РФ, дуже тісно пов'язані з тими ж мексиканськими наркобаронами, які дуже роздмухують всю цю ситуацію. Китай теж до цього причетний. Їм невигідно, коли в Сполучених Штатах все добре і вибори пройдуть без жодних проблем", - повідомив Войтко.

За його словами, слід Москви був практично завжди, в усіх виборах США, не лише президентських.

"Цього року буде повністю переобиратися Палата представників у повному складі, третина сенату. Тому росіяни зацікавлені, щоб не тільки експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп, на якого вони роблять ставки, а й інші представники республіканської партії з його програми "Зробимо Америку знову великою" (Make America great again) пройшли на виборах, які відбудуться в листопаді цього року", - резюмував він.

  • 26 січня Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу мігрантів.
  • Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що адміністрація Байдена вважає "небезпечними" дії губернатора Техасу щодо захисту кордону США.
Теги:
Росія
Мексика
Техас
мігранти
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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