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У США виник конфлікт між адміністрацією Байдена та губернатором Техасу через мігрантів на кордоні з Мексикою

27 січня, 2024 субота
02:22
Світ Поліція Техасу знайшла на кордоні з Мексикою вантажівку з півсотнею трупів

Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу мігрантів

Про це заявив Грег Ебботт в ефірі TCN.

За його словами, він готовий до потенційного конфлікту з федеральною владою щодо ситуації навколо кордону з Мексикою та напливом нелегальних мігрантів.

Зокрема він заявив, що президент США Джо Байден "проігнорував вимогу Техасу виконати свої конституційні обов'язки". Саме тому штат оголосив про "вторгнення" з боку численних мігрантів, покладаючись на "конституційні повноваження Техасу щодо захисту й самооборони".

Мова про те, що у Техасі було встановлено огорожу з колючого дроту на кордоні з Мексикою. Однак пізніше суд дозволив федеральній прикордонній службі її зняти. Тоді Еббот заявив, що огорожа все одно буде встановлена.

Як повідомляє Politico, таку заяву Еббота підтримала група з 24 губернаторів США, які представляють Республіканську партію. Однак відправити Нацгвардію у штат для допомоги Ебботту погодився лише губернатор штату Флорида Рон Десантіс.

"Ми солідарні з нашим колегою-губернатором Грегом Ебботтом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій, включаючи паркани з колючого дроту, для захисту кордону", - сказано в заяві.

На їх думку, адміністрація Байдена "відмовилася від своїх конституційних зобов'язань" перед штатами, Техас має всі законні підстави захищати суверенітет "наших штатів і нашої нації".

Водночас на події відреагував Білий дім. Зокрема прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що адміністрація Байдена вважає "небезпечними" дії губернатора Техасу щодо захисту кордону США.

Голосування за пакет допомоги Україні та захисту кордону США з Мексикою

Пакет із національної безпеки, на ухваленні якого наполягає адміністрація Джо Байдена, передбачає понад 61 млрд доларів для України, а також військову допомогу Ізраїлю, індійсько-тихоокеанським партнерам та заходи з фінансування безпеки кордону США з Мексикою.

Джо Байден спрямував цей запит до Конгресу ще в жовтні. Проте в законодавців та адміністрації президента США є розбіжності в питанні міграційної політики, тож запит досі не затвердили.

Республіканці вимагають посилити контроль за міграцією на південному кордоні США. Вони прагнуть внести зміни до міграційного законодавства, при цьому включити ці зміни до законопроєкту про допомогу Україні.

18 січня Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі. Також він погодився піти на поступки республіканцям у питаннях міграційної реформи, щоби нівелювати критику опонентів у рік виборів і забезпечити продовження допомоги Україні.

Видання The Hill повідомляє, що лідер республіканської меншості у сенаті Мітч Макконнелл очікує розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.

20 січня Байден заявив, що готовий до "масштабних змін" у прикордонній політиці США, зокрема в законодавстві про надання притулку, з метою укладення угоди, яка розблокує допомогу Україні.

Теги:
Мексика
мігранти
США
допомога Україні
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