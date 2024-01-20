Байден заявив про готовність піти на компроміс у питанні кордону, аби розблокувати допомогу Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

Заява Байдена є найбільш детальною публічною пропозицією щодо переговорів, спрямованих на припинення багатомісячного протистояння навколо кордону та іноземної допомоги. Республіканці в конгресі вимагали припинити боротьбу з міграцією в обмін на підтримку пакета на 110 мільярдів доларів, який включає кошти для України та Ізраїлю.

"Я готовий діяти, - заявив Байден. - Питання до спікера і республіканців у палаті представників - чи готові вони також діяти?"

Президент заявив, що підтримає угоду, яка включатиме "значні політичні зміни на кордоні, в тому числі зміни в системі надання притулку, щоб гарантувати, що у США є повноваження, необхідні для контролю кордону".

Байден висловив упевненість, що сенат зможе "відпрацювати" двопартійний компроміс щодо кордону вже наступного тижня. Але навіть якщо цей захід пройде верхню палату, на нього чекають важчі часи в палаті представників, де жорстко налаштовані республіканці вимагають ще більш жорсткої прикордонної політики.

"Вони повинні вибрати, чи хочуть вони розв'язувати проблему, чи продовжувати використовувати її як зброю, щоб набрати політичні бали проти президента", - зазначив Байден, говорячи про республіканців.

Ультраконсервативні республіканці вимагають ще більших змін, включаючи обмеження повноважень президента захищати певних мігрантів від депортації.

Зміна законів з метою ускладнення отримання мігрантами притулку в США може розлютити прогресистів і латиноамериканців, які потрібні Байдену для перемоги на виборах.