Байден сподівається голосування щодо міграційної політики наступного тижня
Президент США Джо Байден сподівається, що наступного тижня у сенаті розроблять угоду щодо кордону з Мексикою
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, для цього потрібні "значні зміни в політиці".
"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось виробити принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет. Тепер питання до спікера та республіканців Палати представників, чи готові вони також діяти?", - сказав він аудиторії мерів, що зібралися у Білому домі.
У Палаті представників США, де республіканці мають невелику більшість, деякі консерватори пригрозили змістити спікера Майка Джонсона, якщо він спробує ухвалити угоду про безпеку кордонів у рамках пакета допомоги Україні.
У п'ятницю Байден визнав, що потрібні зміни в міграційній політиці.
"Я вважаю, що нам потрібні значні зміни у політиці на кордоні, включаючи зміни у нашій системі надання притулку", - сказав він.
- 18 січня Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі. Також він погодився піти на поступки республіканцям у питаннях міграційної реформи, щоби нівелювати критику опонентів у рік виборів і забезпечити продовження допомоги Україні.
- Видання The Hill повідомляє, що лідер республіканської меншості у сенаті Мітч Макконнелл очікує розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.
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