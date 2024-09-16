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"Розірвання угоди про розміщення ВМС РФ": в очільника невизнаної Абхазії заявили про хакерську атаку на "президентський" сайт

Ксенія Золотова
16 вересня, 2024 понедiлок
18:43
Світ

У мережі поширили інформацію про одностороннє розірвання угоди самопроголошеною Абхазією про розміщення російських ВМС на території "республіки". Невдовзі на сайті так званого президента невизнаної Абхазії повідомили про хакерську атаку

Зміст

Інформацію поширили телеграм-канали, зокрема Кримський вітер.

Канал опублікував скріншот з сайту "президента" невизнаної Абхазії, де зазначалось, що "президент" Абхазії Аслан Бжанія розірвав угоду про розміщення російських ВМС на території так званої республіки, зокрема, мова йшла про військово-морську базу в Очамчирському районі.

Там також зазначалось, що він нібито запропонував Туреччині підписати двосторонню угоду про дружбу та партнерство, яка "передбачатиме співпрацю в економічній, військовій та культурній сферах".

"Абхазії давно потрібен союзник, домовленості з яким непорушні і не змінюються з кожним днем. Це крок до стабільності та впевненості. Відтепер Туреччина стає нашим єдиним стратегічним партнером. Порожні обіцянки тих, хто морочить голову народу Апсни ось уже стільки років, змушують нас зробити цей вибір. Нашим дітям, старим, вчителям, лікарям потрібна впевненість у завтрашньому дні", - йшлося у цитаті.

Проте вже невдовзі на сайті так званого президента невизнаної Абхазії з'явилося повідомлення про те, що вони зазнали хакерської атаки.

"Сьогодні о 15 годині 44 хвилині на сайт президента Республіки Абхазія було здійснено хакерську атаку та спробу розміщення інформації, що не відповідає дійсності. Наразі інформацію заблоковано. Технічні фахівці розбираються з подією та відновлюють функціонування порталу", - йдеться у повідомленні.

  • Голова МЗС самопроголошеної Абхазії Сергій Шамба поінформував, що Росія з 1 вересня призупинила соціальні виплати щодо вчителів, лікарів та співробітників силових структур країни.
Теги:
Росія
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