Розмова для Путіна могла бути неприємною: Краєв про неоднозначну інформацію навколо телефонного контакту Трампа з очільником Кремля

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, телефонна розмова Трампа з Путіним могла відбутися, але не через те, що це був якійсь запланований, повноцінний крок, бо згадаємо, як Трамп раніше бачив розв'язання питання війни Росії проти України. Новообраний президент казав:"Я подзвоню Зеленському, подзвоню Путіну, і ми про все домовимося". І лише після обрання, у перші тижні роботи Трампа ми побачили трохи більше реалізму – заяви, що "не все так просто" і потрібно мінімум пів року, аби почати переговори", - прокоментував експерт-міжнародник.

За його словами, нещодавно була інформація про федеральний літак РФ, який на один вечір прилетів до Вашингтона. Також відомо про контакти США на різних рівнях не лише з росіянами, але й з українською стороною.

"Насправді ми побачили, що Трамп активізувався. І це мене підводить до думки, що все-таки дзвінок Трампа до Путіна міг відбутися, але чи приніс він ті результати, які Кремль хотів, я переконаний, що ні. Адже дипломати РФ – ті, хто з будь-якого мінімального успіху будуть роздувати абсолютну перемогу і як їхній "великий лідер" все "порішав". Але Пєсков (прессекретар Путіна, - ред.) навіть не може підтвердити факту цієї розмови, тобто боїться говорити про що саме була розмова. Тому, на мою думку, вона для Путіна була неприємною, і Трамп все-таки зайняв більш жорстку позицію, бо інакше росіяни не закривали б своїх ротів, розказуючи про цю розмову", - зауважив Олександр Краєв.