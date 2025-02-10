Розмова для Путіна могла бути неприємною: Краєв про неоднозначну інформацію навколо телефонного контакту Трампа з очільником Кремля
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що Дональд Трамп після перших тижнів на посаді президента США почав робити реалістичніші заяви, а в телефонній розмові з російським диктатором Путіним міг зайняти жорсткіші позиції
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Мені здається, телефонна розмова Трампа з Путіним могла відбутися, але не через те, що це був якійсь запланований, повноцінний крок, бо згадаємо, як Трамп раніше бачив розв'язання питання війни Росії проти України. Новообраний президент казав:"Я подзвоню Зеленському, подзвоню Путіну, і ми про все домовимося". І лише після обрання, у перші тижні роботи Трампа ми побачили трохи більше реалізму – заяви, що "не все так просто" і потрібно мінімум пів року, аби почати переговори", - прокоментував експерт-міжнародник.
За його словами, нещодавно була інформація про федеральний літак РФ, який на один вечір прилетів до Вашингтона. Також відомо про контакти США на різних рівнях не лише з росіянами, але й з українською стороною.
"Насправді ми побачили, що Трамп активізувався. І це мене підводить до думки, що все-таки дзвінок Трампа до Путіна міг відбутися, але чи приніс він ті результати, які Кремль хотів, я переконаний, що ні. Адже дипломати РФ – ті, хто з будь-якого мінімального успіху будуть роздувати абсолютну перемогу і як їхній "великий лідер" все "порішав". Але Пєсков (прессекретар Путіна, - ред.) навіть не може підтвердити факту цієї розмови, тобто боїться говорити про що саме була розмова. Тому, на мою думку, вона для Путіна була неприємною, і Трамп все-таки зайняв більш жорстку позицію, бо інакше росіяни не закривали б своїх ротів, розказуючи про цю розмову", - зауважив Олександр Краєв.
- 9 лютого президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. У Кремлі водночас не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.75Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе