"Розповідають, що треба говорити про війну": Путін наказав створити інститут політруків у держструктурах, - росЗМІ
У лютому 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав секретний указ, який запроваджує у державних органах посаду "заступника керівника з суспільно-політичної роботи"
Про це пише "Медуза".
Зазначається, що про існування цього указу стало відомо після витоку внутрішніх документів адміністрації Путіна. У ньому йдеться про запровадження посади "заступника керівника з суспільно-політичної роботи".
"Шукати людей, які стануть політруками, передбачається всередині цих структур - насамперед серед заступників, які вже працюють. При цьому кандидатуру слід узгодити з адміністрацією президента", - йдеться у повідомленні.
Водночас на сайті Федерального агентства з природокористування вже з'явилися відповідні методичні рекомендації "з організації та проведення суспільно-політичної роботи". У них йдеться про "спеціальну військову операцію" та "проведення системної та ефективної роботи з формування та підтримки у державних службовців і працівників високих морально-політичних і психологічних якостей".
Тобто для того, щоб домогтися "зміцнення патріотизму", усередині відомства проведуть цілий комплекс "виховних заходів" із працівниками - інформуватимуть про військово-політичну обстановку в країні та світі, розповідатимуть історію Росії, етапи розвитку міжнародної політики та формування та становлення російської державності.
За словами журналістів, все це має допомогти "заповнити прогалини або розширити глибину знань співробітників у історичній, військово-історичній, політичній сферах".
Медуза пише, що їхній співрозмовник, який бере участь в урядових нарадах, зазначив, що в держорганах такі співробітники вже розпочали свою роботу - і розповідають чиновникам, що "потрібно говорити" про війну та внутрішню політику.
- У РФ поширюють агітаційний ролик, що закликає йти на вибори президента Росії, створений з кадрів із серіалу "Слова пацана".
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