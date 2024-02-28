"Пацани — обирають": у Росії опублікували ролик з кадрами зі "Слово пацана" та закликом іти на вибори
У РФ поширюють агітаційний ролик, що закликає йти на вибори президента Росії, створений з кадрів із серіалу "Слова пацана"
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Телеграм-канал Brief поширив ролик з нарізкою моментів із російського серіалу "Слово пацана" про банди підлітків, який закликає йти на вибори президента Росії у березні 2024 року. В одному з агітаційних відео персонаж Вова Адідас звертається до соратників із фразою "Я, якщо що, один піду. Хто зі мною — той зі мною". За змістом ролика це звучить як заклик йти на вибори.
Сцена відбувається під саундтрек до серіалу, написаний гуртом "Аигел". Слова у пісні змінені. Перший куплет звучить так:
"Вибирати ти маєш сам, тільки сам, тільки сам.
Відповідати за вибір сам, лише сам, лише сам.
Приходь, приходь, приходь, будь пацаном,
Вибирай, голосуй, не залишся чушпаном".
У другому куплеті звучить фраза "Щоб не було як у дев'яностих — не ризикуй, приходь, голосуй". У третьому — "Нам піндоси не указ, це зло проти нас".
Хто зробив відео – невідомо. Творці та актори "Слова пацана" його не коментували. Російський портал Msk1 стверджує, що "актори серіалу не знімалися в спеціальних агітаційних роликах" - його зробили користувачі інтернету.
Музиканти гурту "Аигел" сказали "Медузі", що не причетні до ролика.
26 лютого російські видання "Медуза" та "Важливі історії" повідомили з посиланням на витік документів з кремля, що "Слово пацана" та низку інших проєктів в адміністрації президента РФ презентували як "творчий контент до виборів", який планувалося використовувати у передвиборчій агітації та який мав сприяти "патріотичному вихованню" та переобранню Володимира Путіна.
"Слово пацана. Кров на асфальті" - це російський кримінальний серіал 2023 року про молодіжні банди Казані кінця 1980-х років. Він романтизує бандитизм, розбій, зіткнення з правоохоронцями та інші злочини. Цей серіал набув популярності серед українських підлітків та викликав обурення через популяризацію ворожого контенту в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.14 Купівля 38.14Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.07
- Актуальне
- Важливе