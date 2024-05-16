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Розвідка США вважає Росію найактивнішою зовнішньою загрозою для виборів

16 травня, 2024 четвер
08:44
Світ Авріл Хейнс
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Розвідка США заявляє, що противники Америки вкотре намагатимуться вплинути на майбутні вибори в країні. Найактивнішою загрозою лишається Росія

Про це повідомляє The Hill.

Високопосадовці служби безпеки членів Сенату США також зазначили, що ці країни використовуватимуть "останні інновації в області штучного інтелекту для поширення онлайн-дезінформації, введення виборців в оману та підриву довіри до демократії".

Разом з тим розвідка зазначає, що з 2016 року США значно покращили свою здатність захищати безпеку виборів і виявляти іноземні кампанії дезінформації та боротися з ними. За словами директорки національної розвідки США Авріл Хейнс, саме тоді Росія намагалася вплинути на вибори.

Представники служби безпеки заявляють, що головними "дійовими особами", які прагнуть втрутитися у вибори 2024 року є Росія, Китай та Іран.

"Але через прогрес у технологіях інші країни або навіть національні групи можуть спробувати організувати власні складні кампанії з дезінформації", - йдеться у повідомленні.

Хейнс зазначила, що Росія залишається "найактивнішою зовнішньою загрозою для наших виборів", використовуючи свої державні ЗМІ та онлайн-інфлюенсерів, щоб підірвати довіру до демократичних інститутів і підтримку України США.

"Останніми місяцями Росія взяла участь у американських дебатах щодо імміграції, поширюючи пости, які перебільшують вплив міграції, очевидно намагаючись розпалити обурення серед американських виборців. Китай безпосередньо не намагався вплинути на результати президентських виборів 2020 року, головним чином через побоювання щодо зворотного удару", - йдеться у повідомленні.

Але розвідка США продовжує слідкувати за зв’язками Китаю із мережею TikTok.

Що стосується Ірану, він використовував платформи соціальних мереж, щоб погрожувати та намагатися заплутати виборців, сказала Хейнс.

  • 26 лютого повідомлялось, що колишні чиновники США заявляють, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи підроблені онлайн-акаунти та ботів.
Теги:
Україна
Росія
вибори
вибори президента
вибори у США
США
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