Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
Державний секретар США Марко Рубіо 29 серпня офіційно оголосив про процес закриття Агентства з міжнародного розвитку (USAID), яке "давно зійшло з рейок"
Про це він написав у соцмережі Х.
За словами держсекретаря, з січня 2025 року, коли адміністрація Дональда Трампа призупинила функціонування USAID, Вашингтон заощадив платникам податків "десятки мільярдів доларів".
"А з перенесенням невеликої групи основних програм до Державного департаменту USAID офіційно перейшла в режим закриття. Рассел (Рассел Вот, директор офісу менеджменту та бюджету США, – ред.) тепер керує закриттям агентства, яке давно зійшло з рейок", – заявив Рубіо.
- Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
- Згодом ЗМІ повідомляли, що через рішення адміністрації Трампа скоротити фінансування Агентства з міжнародного розвитку (USAID) можуть загинути понад 14 млн людей.
