Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами держсекретаря, з січня 2025 року, коли адміністрація Дональда Трампа призупинила функціонування USAID, Вашингтон заощадив платникам податків "десятки мільярдів доларів".

"А з перенесенням невеликої групи основних програм до Державного департаменту USAID офіційно перейшла в режим закриття. Рассел (Рассел Вот, директор офісу менеджменту та бюджету США, – ред.) тепер керує закриттям агентства, яке давно зійшло з рейок", – заявив Рубіо.