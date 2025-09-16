Румунія відмовилась долучитися до закриття неба над Україною

Про це пише Agerpres.

"Ми провели початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями із зовнішньої політики. Наразі – скоріше ні", – сказав румунський лідер.

Однак він також підкреслив, що Бухарест може переглянути цю позицію залежно від подальшого розвитку подій.

"Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити це – певним чином означає вступати в конфлікт", – додав Дан.